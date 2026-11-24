Aktuell werden bei Pflegeheimbewohnern in Österreich grundsätzlich 80 Prozent der Pension sowie fast das gesamte Pflegegeld zur Finanzierung der Heimkosten herangezogen. Den Betroffenen bleiben 20 Prozent ihrer Pension, einschließlich Sonderzahlungen sowie ein Taschengeld in Höhe von rund 59 Euro. Der Gemeindebund fordert seit geraumer Zeit jedoch, dass auch 80 Prozent der Sonderzahlungen, also das 13. und 14. Pensionsgehalt herangezogen wird. „Krone“-User Flummi möchte dazu von der Community wissen: „Halten Sie das für richtig?“