Zehn Jahre lang hat sich Puls4-Moderator Florian Danner um das Fellowship an der Stanford-Universität in den USA beworben. Als er das Stipendium für die Weiterbildungsmöglichkeit erhalten hat, ging ein Traum in Erfüllung. Einen, den nun auch seine Frau und seine Kinder mit ihm leben. Wie es ihnen damit geht, erzählt er Sasa Schwarzjirg.