Die Bewohner der Insel vor der Ostküste wurden in den frühen Morgenstunden des Dienstags zunächst von den Behörden aufgefordert, Schutz zu suchen. Die Warnung wurde kurz darauf aber wieder aufgehoben. Etwa 40 Minuten später veröffentlichten die Provinzbehörden eine Richtigstellung. „Es handelte sich um russische Flugzeuge, die in den Luftraum eingedrungen sind. Wir teilen mit, dass es russische Flugzeuge waren“, erklärten sie, ohne den Grund für den Irrtum zu nennen.