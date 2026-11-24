Gefährlicher Irrtum
Russische Militärjets lösen Alarm in Südkorea aus
Russische Militärflugzeuge haben auf der südkoreanischen Insel Ulleungdo einen Großalarm ausgelöst. Zunächst vermuteten die Behörden nämlich, dass es sich um nordkoreanische Jets handeln würde, die in die Luftverteidigungszone eingedrungen waren.
Die Bewohner der Insel vor der Ostküste wurden in den frühen Morgenstunden des Dienstags zunächst von den Behörden aufgefordert, Schutz zu suchen. Die Warnung wurde kurz darauf aber wieder aufgehoben. Etwa 40 Minuten später veröffentlichten die Provinzbehörden eine Richtigstellung. „Es handelte sich um russische Flugzeuge, die in den Luftraum eingedrungen sind. Wir teilen mit, dass es russische Flugzeuge waren“, erklärten sie, ohne den Grund für den Irrtum zu nennen.
Medien verbreiteten ebenfalls ursprüngliche Warnung
Mehrere große südkoreanische Medien verbreiteten zunächst Eilmeldungen auf der Grundlage der ursprünglichen Warnung, korrigierten ihre Berichte jedoch später. In einer Stellungnahme des südkoreanischen Militärs hieß es, dass die zuvor veröffentlichten Medienberichte „nicht der Wahrheit“ entsprochen hätten. Die russischen Flugzeuge seien nicht in den südkoreanischen Luftraum eingedrungen, es seien keine nordkoreanischen Flugzeuge beteiligt gewesen.
Südkorea und Nordkorea noch offiziell im Krieg
Das Eindringen eines nordkoreanischen Militärflugzeugs in den südkoreanischen Luftraum würde eine erhebliche Verschärfung der Spannungen zwischen den beiden Staaten darstellen. Südkorea und Nordkorea befinden sich offiziell im Kriegszustand, da der Koreakrieg 1953 nur mit einem Waffenstillstand und nicht mit einem offiziellen Friedensvertrag endete. Die Spannungen zwischen beiden Ländern hatten zuletzt zugenommen.
Die Luftverteidigungszone eines Landes ist größer als sein Luftraum und bezeichnet die Zone, in der aus Gründen der militärischen Luftverteidigung durchquerende Flugzeuge überwacht werden. Bereits im Juni und August waren chinesische und russische Militärflugzeuge in die südkoreanische Luftverteidigungszone eingedrungen.
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