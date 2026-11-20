Dabei gehe es unter anderem um die Frage, ob leistungsstarke Nvidia-Chips oder vertrauliche Informationen nach China gegangen seien, teilte Bonta mit. Der Generalstaatsanwalt will zudem klären, ob Nvidia seine Anleger und die Öffentlichkeit falsch informiert habe. Das Verhalten von Nvidia lasse die Alarmglocken schrillen, erklärte er bereits jetzt. Von dem Konzern gab es zunächst keine Reaktion auf Bontas Vorstoß.