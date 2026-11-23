Wie stark die Personalie für Anleger ins Gewicht fällt, zeigt auch die Reaktion institutioneller Investoren. Lauren Cassidy, Investmentchefin des Fondsanbieters Founder ETFs, hatte nach Huangs Abgang bereits die Hälfte ihrer Nvidia-Aktien verkauft. Eigentlich wollte sie auch die verbliebenen Anteile innerhalb von 90 Tagen abstoßen. Nun macht sie eine Kehrtwende und kauft die Papiere wieder zurück. Für sie sei Huang mit seiner Vision und Entschlossenheit nicht zu ersetzen, erklärte sie gegenüber dem US-Sender n-tv.