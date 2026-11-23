Die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef sorgt an der Wall Street für ein regelrechtes Kursfeuerwerk. Die Aktie des Unternehmens legt zeitweise mehr als 30 Prozent zu. Anleger greifen wieder zu, nachdem der Chipkonzern die überraschende Kehrtwende vollzogen hat. Der Kurssprung kommt nach turbulenten Börsentagen zur rechten Zeit.
Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des US-Chipherstellers Nvidia hat am Montag die Börsen elektrisiert. Die Aktie des KI-Konzerns legte zeitweise um 31,61 Prozent auf 165,22 US-Dollar (rund 150,57 Euro) zu. Auch auf der Handelsplattform Nasdaq ging es kräftig nach oben. Damit reagierten Investoren unmittelbar auf die Nachricht, dass Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Vorstandschef, Präsident und Verwaltungsratsmitglied eingesetzt wird.
Comeback löst Kursfeuerwerk aus
Der Kurssprung kommt nach einer turbulenten Phase für das Unternehmen. Noch am 12. November hatte Nvidia den Rücktritt Huangs von sämtlichen Ämtern bekannt gegeben. Finanzchefin Colette Kress übernahm daraufhin vorübergehend die Führung. Die Aussicht auf eine längere Übergangsphase hatte für Unsicherheit gesorgt. Mit der überraschenden Rückkehr des Mitgründers scheint diese Sorge vorerst vom Tisch.
Wie stark die Personalie für Anleger ins Gewicht fällt, zeigt auch die Reaktion institutioneller Investoren. Lauren Cassidy, Investmentchefin des Fondsanbieters Founder ETFs, hatte nach Huangs Abgang bereits die Hälfte ihrer Nvidia-Aktien verkauft. Eigentlich wollte sie auch die verbliebenen Anteile innerhalb von 90 Tagen abstoßen. Nun macht sie eine Kehrtwende und kauft die Papiere wieder zurück. Für sie sei Huang mit seiner Vision und Entschlossenheit nicht zu ersetzen, erklärte sie gegenüber dem US-Sender n-tv.
Auch andere Tech-Aktien legen kräftig zu
Der Nvidia-Kurssprung blieb nicht ohne Auswirkungen auf den restlichen US-Aktienmarkt. Die Wall Street startete mit deutlichen Gewinnen in die neue Handelswoche. Der Dow Jones legte zeitweise um 2,8 Prozent zu, die Nasdaq-Indizes gewannen sogar bis zu 7,2 Prozent. Wegen der starken Kursschwankungen wurde der Handel mit Nasdaq-100-Futures vorübergehend unterbrochen.
Auch andere Chipwerte profitierten von der positiven Stimmung. Der deutsche Halbleiterhersteller Infineon gehörte mit einem Plus von 8,1 Prozent zu den stärksten Gewinnern im DAX. Dieser kletterte ebenfalls deutlich nach oben.
Allerdings ist die Erholung auch vor dem Hintergrund der jüngsten Verluste zu sehen. Noch am Freitag hatten Sorgen rund um die hohen Bewertungen von KI-Unternehmen und die Zinserwartungen die Technologiewerte unter Druck gesetzt. Die Erholung am Montag konnte die vorherigen Verluste laut n-tv zunächst nicht vollständig ausgleichen.
Das bleibt bei Nvidia offen
Trotz der Rückkehr Huangs ist die Affäre noch nicht abgeschlossen. Eine interne Untersuchung zu den Vorwürfen rund um eine mutmaßliche ausländische Geheimdienstoperation läuft weiter. Zudem soll Huang am 1. Dezember vor Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses befragt werden. Der Verwaltungsrat hatte seine Wiedereinsetzung nach eigenen Angaben auch auf Einschätzungen hochrangiger US-Regierungsstellen gestützt, wonach dadurch kein Risiko für die nationale Sicherheit entstehe.
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