Wird der FC Bayern nach dem Drama um Superstar Harry Kane, der verletzungsbedingt mehrere Monate ausfallen wird, nun auf dem Transfermarkt aktiv? Es bahnt sich offenbar eine spektakuläre Rückkehr in München an.
Wie Sky berichtet, beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister mit einer Winter-Verpflichtung von Eric Maxim Choupo-Moting. Der Vertrag des 37-jährigen Kameruners bei Red Bull New York läuft zum Ende des Jahres aus. Heißt, der Stürmer wäre ablösefrei zu haben.
Kommt es nun zum Wiedersehen? Von 2020 bis 2024 spielte Choupo-Moting bereits beim FC Bayern. In 122 Pflichtspielen erzielte 38 Treffer und kam auf 13 Torvorlagen. Vor zehn Tagen war Choupo-Moting erst zu Besuch an der Säbener Straße. In den sozialen Medien postete er unter anderem ein Foto mit den Bayern-Stars Manuel Neuer und Jamal Musiala.
Lange Verletztenliste
Fest steht: Bei den Bayern herrscht Handlungsbedarf. Denn der Topklub muss mehrere Monate auf seinen Superstar Harry Kane verzichten. Der Torjäger zog sich am Freitag beim 1:1 in der Liga gegen den 1. FC Köln einen Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk zu und wurde noch in der Nacht operiert.
Die Bayern um ÖFB-Legionär Konrad Laimer werden seit Wochen von zahlreichen Ausfällen wichtiger Spieler geschwächt. Gegen Köln fehlten Tormann Manuel Neuer, Alphonso Davies, Luis Diaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari. Auch der marokkanische WM-Star, im Sommer eigentlich als möglicher Kane-Ersatz verpflichtet, fällt noch mehrere Monate aus.
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