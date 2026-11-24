Kommt es nun zum Wiedersehen? Von 2020 bis 2024 spielte Choupo-Moting bereits beim FC Bayern. In 122 Pflichtspielen erzielte 38 Treffer und kam auf 13 Torvorlagen. Vor zehn Tagen war Choupo-Moting erst zu Besuch an der Säbener Straße. In den sozialen Medien postete er unter anderem ein Foto mit den Bayern-Stars Manuel Neuer und Jamal Musiala.