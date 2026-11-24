Spannung vor der Sitzung der Niederösterreichischen Landesregierung: Die Verträge für die Streichung der Notarztstandorte und Finanzierung der Rettung stehen im Fokus. Die rote Gesundheitslandesrätin Prischl ist aber krank, SPÖ-Chef Hergovich ihre Vertretung. Entmachten will ÖVP-Landeshauptfrau Mikl-Leitner (noch) niemand.
Die Präsidenten von Rotem Kreuz und Samariterbund sind eingeladen, Gesundheitslandesrätin Eva Prischl hat ihren SPÖ-Parteichef Sven Hergovich wegen Krankheit als Vertretung genannt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wird dieser Bitte auch nachkommen, weil es „politische Usance“ ist: Soweit die Ausgangslage für die Regierungssitzung am Dienstag, wo Verträge mit den Rettungsorganisationen, die die Streichung von 11 der 32 Notarztstützpunkte ab April aber auch die Finanzierung des künftigen Rettungswesens ausstehen.
Notarzt-Stützpunkte bereits jetzt zusperrbar
Die Expertenmeinung der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK), die Prischl eingeholt hat, stellt die Standort-Debatte neu infrage. Nicht nur, dass Stützpunkte nicht optimal platziert seien – andere Notarzt-Standorte, wie Ybbs-Persenbeug oder Groß Gerungs könnte man bereits jetzt schließen, weil die Vorhaltezeit der besser ausgebildeten Notfallsanitäter schon groß genug sei.
SPÖ: „ÖVP und FPÖ brauchen uns fürs Zusperren nicht“
„Unsere Linie ist bekannt. Wir bleiben dabei. ÖVP und FPÖ brauchen uns fürs Zusperren nicht“, stellt die SPÖ auf „Krone“-Anfrage klar, dass Finanzierung und der Abbau der Notarztstandorte für sie zweierlei Themen sind. Wichtig sei aber natürlich, dass man Mittel für die Rettungsorganisationen zur Verfügung stelle.
Landeschefin könnte Kompetenz entziehen
Aus dem Büro der Landeshauptfrau heißt es, dass man noch nicht den letzten Funken Hoffnung auf ein Einlenken der SPÖ verloren hätte. Mikl-Leitner könnte theoretisch der Landesrätin die Kompetenzen entziehen, dann nämlich, wenn ein Regierungsmitglied seinen Verpflichtungen nicht nachkommt oder Gefahr in Verzug ist – und ihr damit im ÖVP-Jargon vom Sommer die Rote Karte zeigen. „Jetzt lassen wir aber erst einmal die beiden Präsidenten der Rettungsorganisationen in der Regierungssitzung sprechen.“
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