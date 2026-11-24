Landeschefin könnte Kompetenz entziehen

Aus dem Büro der Landeshauptfrau heißt es, dass man noch nicht den letzten Funken Hoffnung auf ein Einlenken der SPÖ verloren hätte. Mikl-Leitner könnte theoretisch der Landesrätin die Kompetenzen entziehen, dann nämlich, wenn ein Regierungsmitglied seinen Verpflichtungen nicht nachkommt oder Gefahr in Verzug ist – und ihr damit im ÖVP-Jargon vom Sommer die Rote Karte zeigen. „Jetzt lassen wir aber erst einmal die beiden Präsidenten der Rettungsorganisationen in der Regierungssitzung sprechen.“