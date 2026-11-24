Falsches Passwort gegeben

Vielmehr habe die Aktion von seinem Sohn (19) und dessen Freundin sein Blut zum Kochen gebracht. Und ihn wegen Nötigung vors Gericht. „So was lasse ich mir von der nicht sagen“, erklärt er vor Gericht. Schon öfter sei es zu Auseinandersetzungen mit der 16-Jährigen gekommen. „Wir haben ihm anfangs absichtlich das falsche Passwort gesagt“, gibt der 19-Jährige zu.