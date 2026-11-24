Ein Niederösterreicher war wegen Nötigung angeklagt: Der 49-Jährige soll seinen Sohn (19) und dessen 16-jährige Freundin bedroht haben. Und das offenbar nur wegen eines Ladekabels. Für ihn gab es schlussendlich einen Freispruch im Zweifel!
„Ihr seid’s für mich gestorben!“ Doch zuvor wolle er noch sein Ladekabel zurück. „Ihr habt eine Stunde Zeit, sonst bring‘ ich dich um.“ Das Meiste wisse er nicht mehr, aber so etwas hätte er nie zu seinem „eigenen Buam“ gesagt, so der 49-Jähriger.
„Sauf weniger“ als klare Botschaft
Ein Ladekabel brachte den Mann nun vors Landesgericht St. Pölten. Oder genauer gesagt, das Fehlen des selbigen. Denn nachdem sich sein Sohn den Laptop ausgeborgt hatte, bekam der Vater ihn ohne Kabel und SIM-Karte retour. Und auch das Passwort wurde vom Nachwuchs eigenmächtig geändert. Die neuen sinnstiftenden Worte des Logins lauteten: „Sauf weniger“ – eine klare Botschaft an den Vater.
Denn auch an diesem Tag – am 5. Oktober – hatte der 49-Jährige bereits drei bis sechs Bier, einen halben Doppler und eine halbe Flasche Kokos-Likör intus. „Ich war nicht betrunken“, versucht er die 1,38 Promille zu entkräften.
Falsches Passwort gegeben
Vielmehr habe die Aktion von seinem Sohn (19) und dessen Freundin sein Blut zum Kochen gebracht. Und ihn wegen Nötigung vors Gericht. „So was lasse ich mir von der nicht sagen“, erklärt er vor Gericht. Schon öfter sei es zu Auseinandersetzungen mit der 16-Jährigen gekommen. „Wir haben ihm anfangs absichtlich das falsche Passwort gesagt“, gibt der 19-Jährige zu.
Er sei durch die Drohung seines Vaters sehr verängstigt gewesen, habe sogar eine Panikattacke bekommen. Aufgrund von Unstimmigkeiten in den Aussagen der beiden Zeugen gab es für den 49-Jährigen einen Freispruch im Zweifel.
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