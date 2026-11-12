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Bittere Niederlage für Jakob Pöltl gegen Boston

US-Sport
12.11.2026 06:50
Niederlage für Jakob Pöltl (re.)
Niederlage für Jakob Pöltl (re.)(Bild: AP/Chris Young)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Toronto Raptors mit dem Wiener Jakob Pöltl haben am Mittwoch (Ortszeit) eine bittere Niederlage in der National Basketball Association (NBA) erlitten. 

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Sie verloren gegen die Boston Celtics, Leader der Eastern Conference, vor eigenem Publikum 93:98. Für Pöltl standen sechs Punkte, neun Rebounds und je ein Assist sowie Block zu Buche. Der 31-jährige Center kam auf 32:05 Einsatzminuten. Ja‘Kobe Walter war mit 17 Zählern der beste Werfer der Gastgeber.

Während Pöltl seinen 650. Einsatz in der regulären NBA-Saison absolvierte, war das Lazarett der Kanadier zumindest ein wenig kleiner geworden. Immanuel Quickley und Collin Murray-Boyles kehrten aufs Parkett zurück. Kawhi Leonard und Scottie Barnes fehlten weiterhin, hinzu kam der erkrankte Trayce Jackson-Davis.

Die Raptors legten stark los. Sie leisteten sich im ersten Viertel keinen Ballverlust und verwandelten nicht weniger als zehn Distanzwürfe. Mitte des zweiten Abschnitts lagen die Kanadier 59:37 voran. Aber die Celtics verkürzten noch bis zur Halbzeit auf sieben Zähler und schafften schließlich die Wende. Sie entschieden die Partie mit einem 8:0-Lauf in der Schlussminute. Jayson Tatum zeichnete beim fünften Sieg in Folge für 24 Punkte verantwortlich. Für Toronto gibt es keine Pause. Bereits am Donnerstag steht das Gastspiel bei den Philadelphia 76ers an.

Lakers und Spurs siegen weiter
Mit einem 107:115 gegen die Cleveland Cavaliers endete die Serie von vier Siegen der New York Knicks. Der Titelverteidiger hatte vor allem James Harden wenig entgegenzusetzen, der 32 Punkte erzielte.

Erwartungsgemäß kein Stolperstein waren die Milwaukee Bucks für die Los Angeles Lakers. Der NBA-Leader gewann 123:112 und feierte den elften Sieg im 13. Saisonspiel. Liga-Topscorer Luka Doncic gab sich mit 32 Zählern zufrieden. Die San Antonio Spurs blieben bei den Chicago Bulls mit 124:119 und damit zum zehnten Mal hintereinander erfolgreich. Auch Victor Wembanyama markierte 32 Punkte. Für die Golden State Warriors endete mit einem 105:115 bei den Houston Rockets ein Erfolgslauf über acht Spiele. Stephen Curry musste bereits im ersten Viertel vom Feld. Er hatte sich offenbar am Bauch verletzt.

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