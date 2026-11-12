Bittere Niederlage für Jakob Pöltl gegen Boston

Die Raptors legten stark los. Sie leisteten sich im ersten Viertel keinen Ballverlust und verwandelten nicht weniger als zehn Distanzwürfe. Mitte des zweiten Abschnitts lagen die Kanadier 59:37 voran. Aber die Celtics verkürzten noch bis zur Halbzeit auf sieben Zähler und schafften schließlich die Wende. Sie entschieden die Partie mit einem 8:0-Lauf in der Schlussminute. Jayson Tatum zeichnete beim fünften Sieg in Folge für 24 Punkte verantwortlich. Für Toronto gibt es keine Pause. Bereits am Donnerstag steht das Gastspiel bei den Philadelphia 76ers an.