Tote und Verletzte nach Hauseinsturz in New York

Feuerwehr war binnen einer Minute vor Ort

Das erste Einsatzfahrzeug der Feuerwehr war den Angaben zufolge zufällig in der Nähe des Unglücksortes im Viertel Flatbush gewesen und deshalb binnen weniger als einer Minute nach der Alarmierung vor Ort. Auch im Nachbargebäude seien aufgrund des Einsturzes Menschen eingeschlossen gewesen. Sie konnten jedoch zügig befreit werden.