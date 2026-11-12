„Extrem gefährlich“
Tote und Verletzte nach Hauseinsturz in New York
Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses in New York sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. 17 weitere Personen wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Vier Verletzte schweben in Lebensgefahr.
Noch ist unklar, ob sich weitere Menschen unter den Trümmern befinden. „Wir wissen nicht, wie viele Menschen noch in dem eingestürzten Bereich sind“, sagte Feuerwehrchef Lillian Bonsignore.
Hunderte im Sucheinsatz
Mehr als 250 Feuerwehrleute und Sanitäter sowie Suchhunde waren an der Bergungs und Rettungsaktion beteiligt. Der Einsatz sei „extrem gefährlich“. Die Arbeiten müssten genau abgestimmt werden, um mögliche Überlebende unter den Trümmern nicht zusätzlich zu gefährden. Ein Feuerwehrmitarbeiter wurde leicht verletzt.
New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani begab sich zum Unglücksort und sprach von einem „verheerenden Einsturz“.
Das Gebäude im Stadtteil Brooklyn war am Mittwochnachmittag (Ortszeit) komplett in sich zusammengebrochen, Teile des Hauses stürzten in eine angrenzende Baugrube. Ob diese Grube womöglich zum Einsturz des Gebäudes beitrug, war zunächst unklar – die Ermittlungen zur Ursache laufen noch. Die Feuerwehr sprach von einem dreistöckigen Gebäude – wobei in den USA das Erdgeschoss in der Regel als erster Stock mitgezählt wird.
Feuerwehr war binnen einer Minute vor Ort
Das erste Einsatzfahrzeug der Feuerwehr war den Angaben zufolge zufällig in der Nähe des Unglücksortes im Viertel Flatbush gewesen und deshalb binnen weniger als einer Minute nach der Alarmierung vor Ort. Auch im Nachbargebäude seien aufgrund des Einsturzes Menschen eingeschlossen gewesen. Sie konnten jedoch zügig befreit werden.
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