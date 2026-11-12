Jetzt rechnet F1-Star Lewis Hamilton mit Israel ab

Hamilton berichtet von „Freiluftgefängnis“

Nach dem Rennen in Brasilien am Sonntag, das der Ferrari-Pilot nur als Neunter beendet hatte, machte sich Hamilton am Weg zum Grenzübergang Rafah. „Ich sah kilometerlange Mauern, die errichtet wurden, um die Menschen dort gefangen zu halten. Als ich dort stand – vor dem, was sich wie ein Freiluftgefängnis anfühlte – , konnte ich nur an eines denken: Hineinzukommen, um zu helfen“, schildert der 41-Jährige.