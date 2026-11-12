Jetzt rechnet F1-Star Lewis Hamilton mit Israel ab

Formel-1-Star Lewis Hamilton rechnet mit Israel ab. „Die vergangenen drei Jahre des israelischen Völkermords im Gazastreifen sind entsetzlich“, schimpft der Brite, der am Dienstag den Rafah-Grenzübergang von Ägypten nach Gaza besuchte, in den sozialen Medien.
Es sei „ein Unrecht, dass Menschen ihre Freiheit, ihre Sicherheit und ihre Würde verwehrt werden. Kein Mensch sollte so behandelt werden, als sei sein Leben weniger wert“, ärgert sich Hamilton in seinem jüngsten Instagram-Posting.
Hamilton berichtet von „Freiluftgefängnis“
Nach dem Rennen in Brasilien am Sonntag, das der Ferrari-Pilot nur als Neunter beendet hatte, machte sich Hamilton am Weg zum Grenzübergang Rafah. „Ich sah kilometerlange Mauern, die errichtet wurden, um die Menschen dort gefangen zu halten. Als ich dort stand – vor dem, was sich wie ein Freiluftgefängnis anfühlte – , konnte ich nur an eines denken: Hineinzukommen, um zu helfen“, schildert der 41-Jährige.
Zudem berichtet der Formel-1-Rekordweltmeister von Lastwagen mit Hilfsgütern, die bereitstanden. Doch diesen sei regelmäßig die Einfahrt verweigert worden. „Der erste Fahrer in der Schlange, mit dem ich sprach, wartete bereits seit über 12 Stunden. Im nahegelegenen Logistikzentrum erlebte ich den unermüdlichen Einsatz der Helferinnen und Helfer – sah aber auch, wie Hilfsgüter aus absurden Gründen abgelehnt wurden: Schlafsäcke, Erste-Hilfe-Sets, medizinische Ausrüstung, Rollstühle, sogar Fußbälle für Kinder“, zählt Hamilton auf.
Deutliche Forderung an Israel
Seine Forderung: „Israel muss seinen Verpflichtungen im Rahmen des Waffenstillstands nachkommen und die Hilfslastwagen passieren lassen. Ohne Ausreden! Ich weiß, dass viele Menschen dieselbe Hilflosigkeit verspüren – den Drang, aktiv zu werden, statt nur zuzusehen. Ich möchte nicht, dass wir uns an das Leid dieser Menschen gewöhnen. Ich möchte nicht, dass wir wegsehen!“
Der Hamas-Angriff und die Folgen
Die radikalislamische Hamas und ihre Verbündeten hatten am 7. Oktober 2023 Israel überfallen. Bei dem Großangriff wurden mehr als 1200 Menschen getötet, 251 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel reagierte mit massiven Angriffen auf den Gazastreifen, bei denen nach nicht überprüfbaren Hamas-Angaben seither mehr als 73.000 Menschen getötet wurden.
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