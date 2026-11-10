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Liaison mit Spionin

FBI ermittelt nach Affäre von Nvidia-Chef Huang

Digital
10.11.2026 07:21
Nvidia-CEO Jensen Huang
Nvidia-CEO Jensen Huang(Bild: AFP/PHILIP FONG)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach der Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin ermittelt nun das FBI. Die US-Bundespolizei prüfe den Fall, sagte US-Präsident Donald Trump auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Ob sich die Ermittlungen auch gegen Huang direkt richten, ließ der Präsident offen.

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Der US-Chipriese Nvidia hatte zuvor nach Berichten, dass Firmenchef Huang zum Ziel ausländischer Spionageaktivitäten geworden sei, eine eigene Untersuchung eingeleitet. Die Untersuchung solle von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern geführt werden, hieß es.

In den vergangenen Tagen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Huang ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei. Huang bestätigte in einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten, dass er eine Affäre gehabt habe.

Trump hält zu Huang
In den vergangenen Jahren hatte sich Huang ein enges Verhältnis zu Trump aufgebaut. Dieser stellte sich bei der Pressekonferenz erneut hinter den Nvidia-Chef. Huang bestreite, von den Machenschaften der angeblichen Spionin gewusst zu haben, sagte der Präsident. „Er sagte, dass er keine Ahnung gehabt habe, dass sie eine Spionin war, und ich glaube ihm das wirklich“, so Trump.

Huang sei „ein feiner Mensch“, der sich um die USA verdient gemacht habe, sagte Trump. „Ich ...
Huang sei „ein feiner Mensch“, der sich um die USA verdient gemacht habe, sagte Trump. „Ich denke, er hat vermutlich eine Entschuldigung dafür.“(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)

Angesprochen darauf, ob er den Fall bei seinem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping ansprechen werde, sagte Trump lediglich: „Nein, ich glaube nicht.“ In etwas mehr als einer Woche könnten sich beide am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im südchinesischen Shenzhen zum dritten Mal in diesem Jahr begegnen.

Bei Nvidia läufts nichts ohne Huang
Huangs Affäre wirft ein Schlaglicht darauf, dass Nvidia für ein Unternehmen dieser Größe eine außerordentlich stark auf den Chef zugeschnittene Struktur hat. Jede wichtige Entscheidung läuft über den 63-jährigen Huang. Rund 60 Nvidia-Manager berichteten direkt an ihn, schrieb der Finanzdienst Bloomberg. Huang beantworte ihre kurzen E-Mails mit „fünf zentralen Punkten“ zu allen möglichen Zeiten.

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Die bisherige Geschichte und der jüngste Aufstieg von Nvidia sind untrennbar mit Huang verbunden. Er war nicht nur ein Mitgründer, sondern auch gleich der erste Chef der Chipfirma. In den vergangenen 33 Jahren wuchs Nvidia mit ihm an der Spitze – und um ihn herum. Und es war ein atemberaubendes Wachstum: Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Umsatz als Folge des KI-Booms die Marke von 400 Milliarden Dollar knacken. Vor vier Jahren waren es noch 27 Milliarden Dollar.

  Die Management-Struktur blieb dabei schlank. Es gibt zwar Top-Manager, die einzelne Bereiche verantworten. Aber sie sind eng auf ihre Themen spezialisiert, während nur Huang das große Ganze überblickt. Zu einer Nachfolgeregelung ist nichts bekannt. Anders als bei anderen Tech-Konzernen wurde kein Nvidia-Manager je als möglicher Kronprinz gehandelt. Huang sagte in einem jüngsten Bloomberg-Interview vor Eingeständnis der Affäre, er hoffe auf einen Nachfolger aus den eigenen Reihen – würde den Job aber gern noch 20 Jahre selbst machen.

Nvidia-Untersuchung
Die Schlüsselrolle Huangs für das Unternehmen dürfte das eher vorsichtige Vorgehen des Nvidia-Verwaltungsrates erklären. Schließlich deuten Dementis der Firma, die nach ersten Medienberichten noch von gewöhnlichen Kundenkontakten sprach, darauf hin, dass Huang auch seinen Konzern hinters Licht geführt haben könnte. Für viele Chefs wäre hier Endstation. Vom Nvidia-Aufsichtsgremium hieß es aber bei der Einleitung einer Untersuchung der Affäre, man habe weiterhin Vertrauen zu Huang und dessen Führungsteam.

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