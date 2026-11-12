Wegen Autotest: Tesla will Journalisten verklagen

Tesla verlangt Löschung aller Videos

Nach Angaben von D1EV wirft Tesla dem Magazin vor, die Software ohne Genehmigung manipuliert und aktiviert zu haben. Dadurch seien Funktionen auf öffentlichen Straßen verwendet worden, die in China für diese Fahrzeuge nicht zugelassen sind. Außerdem sieht Tesla einen Verstoß gegen chinesische Vorschriften für öffentliche Produkttests und deren Dokumentation.