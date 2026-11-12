Wegen Autotest: Tesla will Journalisten verklagen

Ein chinesisches Automagazin knackt Teslas Fahrsoftware, testet sie auf öffentlichen Straßen und veröffentlicht die Ergebnisse. Jetzt droht Tesla mit rechtlichen Schritten und verlangt die Löschung sämtlicher Aufnahmen. Doch der Medienchef denkt gar nicht daran. Im Gegenteil.
Da hat sich Tesla offenbar mit dem Falschen angelegt. Weil das Elektroautomagazin D1EV die neueste Version der Fahrassistenz-Software Full Self-Driving (FSD) in einem Model Y getestet und die Ergebnisse veröffentlicht hat, schaltete der amerikanische Elektroautobauer seine Rechtsabteilung ein. Der Chef des Mediums reagiert auf die Klagsdrohung eindeutig: „Nur zu, ich warte auf euch!“
Hintegrund: Während Tesla seine FSD-Software in Nordamerika längst anbietet, ist die aktuelle Version 14 in China für normale Kunden noch nicht vollständig freigegeben. Obwohl manche Besitzer bereits 64.000 Yuan, umgerechnet rund 7800 Euro, für das entsprechende Softwarepaket bezahlt haben.
Das chinesische Automagazin D1EV wollte trotzdem herausfinden, was die neueste Version tatsächlich kann. Und nahm dafür eine technische Abkürzung.
So lief der Test
Am 8. November veranstaltete das Magazin in der Millionenstadt Changsha einen Vergleichstest verschiedener Fahrassistenzsysteme. Mit dabei war ein Tesla Model Y, auf dem die Software FSD V14.2.2 lief. Allerdings war diese Version über einen inoffiziellen Weg freigeschaltet worden.
Der Tesla trat gegen einen GAC Aion Ray7 an, der mit einem Fahrassistenzsystem des chinesischen Spezialisten WeRide ausgestattet war. Die Strecke hatte es in sich: enge Straßen, dichter Fußgängerverkehr, schwierige Wendemanöver und komplizierte Parksituationen. Das Ganze wurde live im Internet übertragen.
D1EV-Chef Pang Yicheng erklärte anschließend, man habe das Tesla-System auf insgesamt mehr als 800 Kilometern unter unterschiedlichsten Bedingungen erprobt, darunter Autobahnen, Stadtverkehr, Nachtfahrten und starker Regen.
Sein Urteil fiel durchaus differenziert aus. Die grundlegenden Fähigkeiten der Tesla-Software bezeichnete er als herausragend, insbesondere beim Verständnis komplexer Verkehrssituationen. Allerdings stellte er auch Schwächen fest, vor allem bei der Anpassung an chinesische Straßenverhältnisse.
Seine Zusammenfassung des Tests erhielt denn auch einen bezeichnenden Titel, sinngemäß übersetzt: „Vom Sockel geholt – FSD V14 im Praxistest“.
Tesla verlangt Löschung aller Videos
Nach Angaben von D1EV wirft Tesla dem Magazin vor, die Software ohne Genehmigung manipuliert und aktiviert zu haben. Dadurch seien Funktionen auf öffentlichen Straßen verwendet worden, die in China für diese Fahrzeuge nicht zugelassen sind. Außerdem sieht Tesla einen Verstoß gegen chinesische Vorschriften für öffentliche Produkttests und deren Dokumentation.
Tesla droht mit Strafanzeige und zivilrechtlichen Schritten. D1EV soll sämtliche Videos, Livestream-Aufzeichnungen, Artikel und sonstigen Veröffentlichungen zu dem Test löschen und das auch von anderen Plattformen verlangen, die Inhalte übernommen haben.
Darüber hinaus verlangt Tesla innerhalb von 48 Stunden die Fahrgestellnummern der beteiligten Fahrzeuge. Die Software soll gemeinsam mit Tesla-Technikern wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden.
„Dann kommt doch, ich warte auf euch!“
Pang Yicheng erklärte in einer Videobotschaft, er halte die Aktion weder für illegal noch für einen Verstoß gegen geltende Vorschriften. Eine Löschung der Testberichte komme für ihn nicht infrage. Sinngemäß ließ er Tesla ausrichten: „Dann kommt doch, ich warte auf euch!“
Seine Begründung: Das Magazin habe mehrfach versucht, auf offiziellem Weg Zugang zu den neuesten Testversionen der Tesla-Software zu bekommen. Man wolle den zahlreichen interessierten chinesischen Kunden schließlich zeigen, wie gut FSD tatsächlich funktioniere.
Zudem trete er selbst für eine möglichst rasche Freigabe der neuen Software in China ein. Den Test sieht er als Beitrag zu einer sachlichen Bewertung der Technik.
Freischaltung ist in China gang und gäbe
Das Problem beschränkt sich längst nicht auf den aktuellen Streit. Weil chinesische Tesla-Kunden die neueste FSD-Version offiziell noch nicht nutzen können, hat sich inzwischen ein regelrechter Graumarkt entwickelt.
Auf chinesischen Onlineplattformen werden Geräte angeboten, mit denen sich gesperrte Funktionen freischalten lassen sollen. Die Preise liegen teilweise bei umgerechnet weniger als 100 Euro. Welche technischen Veränderungen solche Eingriffe tatsächlich vornehmen und wie sie sich auf die Sicherheit auswirken, ist allerdings oft unklar.
In Südkorea sind die Behörden bereits gegen solche Praktiken vorgegangen. Dort wurden im Oktober mehr als 80 Tesla-Besitzer wegen des Verdachts auf unerlaubte Softwarefreischaltungen an die Staatsanwaltschaft übergeben.
Trotz des Namens „Full Self-Driving“ handelt es sich bei der aktuellen Technik weiterhin um ein überwachtes Fahrassistenzsystem. Der Mensch am Steuer muss aufmerksam bleiben und jederzeit eingreifen können. In Europa wird die Software inzwischen unter der weniger vollmundigen Bezeichnung „Tesla Assisted Driving“ eingeführt.
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