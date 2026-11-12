Grenobler Brücke Endstation für obdachlose Diana

Seit einigen Wochen muss eine 48-jährige Frau in Innsbruck ein menschenunwürdiges Dasein unter der Grenobler Brücke im Stadtteil Reichenau fristen. Finanzielle Probleme brachten sie in diese missliche Lage. Vor Kurzem wurde sie auch noch beraubt.
An der Kreuzung des Rad- bzw. Fußweges hat sich die gebürtige Serbin quasi eingenistet. Über ihr rattert die Straßenbahn, unzählige Radler und Fußgänger passieren täglich diesen Platz. Es ist nicht mehr als ein Schlafsack-Lager auf Betonboden, vor Regen und Schnee geschützt durch die Brücke.
Die „Krone“ hat jetzt mit der 48-Jährigen, die seit Jahrzehnten in Österreich lebt, gesprochen. Uns hat sie einen kleinen Einblick in ihr bisheriges Leben gewährt und geschildert, wie ihr Alltag an diesem mehr als harten Ort abläuft.
Ex-Mann schlug sie
Wollmütze auf dem Kopf und eingepackt in einen dicken Mantel, erzählt sie von ihrem Ex-Mann in Salzburg, der sie geschlagen und betrogen habe. Zwei erwachsene Töchter, 21 bzw. 26 Jahre alt, habe sie. „Ich wurde in Wien zur diplomierten zahnärztlichen Assistentin und Mundhygienikerin ausgebildet“, so Diana. Diesen Beruf habe sie auch lange ausgeübt. Nach Innsbruck sei sie vor Wochen gekommen, weil sie nach einem Freund suchen wollte. Dieser sei aber vor wenigen Tagen gestorben.
Sie hatte einen Platz in der Notschlafstelle unweit entfernt von ihrem Lager. Die Situation dort mit Bettwanzen und Läusen habe sie jedoch nicht mehr länger ausgehalten. Der menschenunwürdige Platz unter der Brücke sei ihr lieber.
Ich wurde in Wien zur diplomierten zahnärztlichen Assistentin und Mundhygienikerin ausgebildet.
Diana
Bild: Christof Birbaumer
Die Katharina-Stube der Caritas stellt für sie einen Anker dar, dorthin gehe sie täglich, um zu duschen und etwas zu essen. Auch Passanten würden ihr Lebensmittel vorbeibringen. Unlängst bekam sie einen Schlafsack von einer Innsbruckerin. In der Nähe der Brücke darf sie das WC eines Lokals benützen.
Von Freund ausgeraubt
Bis vor Kurzem hatte Diana einen Freund, mit dem sie ihr „Quartier“ teilte. „Er hat mich aber geschlagen und bestohlen, die Polizei hat ihn mitgenommen“, erzählt sie. Immer wieder schauen Passanten und andere Obdachlose bei ihr vorbei.
Nur Zigaretten als Sucht
„Meine einzige Sucht sind Zigaretten – Benson und Hedges, meine Lieblingsmarke“, gibt sie zu und lächelt verschmitzt. Im Winter würde sie dann doch in die Notschlafstelle gehen – Bettwanzen hin oder her.
Was sie sich wünsche, fragen wir Diana abschließend. „Ich kann duschen, bekomme gratis zu essen – damit hat sich die Geschichte“, antwortet sie.
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