Grenobler Brücke Endstation für obdachlose Diana

Ex-Mann schlug sie

Wollmütze auf dem Kopf und eingepackt in einen dicken Mantel, erzählt sie von ihrem Ex-Mann in Salzburg, der sie geschlagen und betrogen habe. Zwei erwachsene Töchter, 21 bzw. 26 Jahre alt, habe sie. „Ich wurde in Wien zur diplomierten zahnärztlichen Assistentin und Mundhygienikerin ausgebildet“, so Diana. Diesen Beruf habe sie auch lange ausgeübt. Nach Innsbruck sei sie vor Wochen gekommen, weil sie nach einem Freund suchen wollte. Dieser sei aber vor wenigen Tagen gestorben.