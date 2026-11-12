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Von Albanien bis Brasilien: Es geht eng zur Sache!

Ski Alpin
12.11.2026 07:02
Bei den Herren führt Kristallkugel-Gewinner Lucas Braathen das breite Feld der Slalom-Favoriten ...
Bei den Herren führt Kristallkugel-Gewinner Lucas Braathen das breite Feld der Slalom-Favoriten an.(Bild: GEPA)
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Von Alexander Hofstetter

Von Albanien bis Brasilien: 15 (!) Nationen standen in den vergangenen zwei Saisonen auf dem Slalom-Podest.

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Das darf man als echten Roadtrip bezeichnen! Mehr als 3200 Kilometer legen Österreichs Cheftrainer Hannes Zöchling und einige andere rot-weiß-rote Betreuer in zwei vollgepackten Kleinbussen seit gestern Mittag zurück, um bis Freitag 10 Uhr von Hochfügen nach Levi zu kommen. Die heiße Fracht an Bord sind die Ski und jede Menge anderes Material des österreichischen Teams. Zöchling & Co. „müssen“ pünktlich sein, denn die Mädels wollen am Freitag noch vor Ort in Levi trainieren.

Hannes Zöchling
Hannes Zöchling(Bild: GEPA)

Das Shiffrin-Vakuum
Das wird in diesem Fall besonders wertvoll sein. Denn die Ski-Welt konnte bis dato quasi ausschließlich bei eher weichen Bedingungen trainieren. In Levi feiert aber der echte Winter sein Comeback. Rechtzeitig zu den Slaloms am Samstag (Damen) und Sonntag (Herren) gibt es im Hohen Norden einen markanten Temperatursturz (bis zu minus 16 Grad) und damit auch deutlich knackigere Pistenbedingungen.

Für Spannung und Brisanz ist aber sowieso gesorgt. 15 Nationen waren in den vergangenen zwei Saisonen auf den Slalom-Stockerln vertreten. Neben den Klassikern findet man da auch scheinbare Ski-Exoten-Länder wie Albanien (Lara Colturi), Belgien (Armand Marchant), Brasilien (Lucas Braathen) oder Bulgarien (Albert Popov).

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Das Fehlen von Mika Shiffrin (sie fokussiert sich mehr auf RTL, Super-G) hinterlässt ein riesiges Vakuum. Die beste Skifahrerin der Geschichte hat in ihrer Paradedisziplin in den letzten 14 Jahren beispiellos dominiert: 99 Podestplätze, davon 73 Siege, neun Slalom-Kristallkugeln. Alleine in Levi gewann der US-Star neunmal. Gurgl lässt sie ebenfalls aus, beim Heimspiel am 29. November in Killington will Shiffrin wieder im Starthaus stehen.

Die neunfache Levi-Siegerin Mikaela Shiffrin ist diesmal in Finnland nicht am Start.
Die neunfache Levi-Siegerin Mikaela Shiffrin ist diesmal in Finnland nicht am Start.(Bild: GEPA)

„Diesmal haben endlich andere die Chance auf ein Rentier“, meint Damen-Chef Zöchling augenzwinkernd über das Shiffrin-Fehlen. Für den Levi-Sieg gibt es ja traditionell die Patenschaft für ein Rentier. Heißeste Anwärterinnen sind Camille Rast, Wendy Holdener (beide Schweiz), Emma Aicher (Deutschland) oder Colturi. Zöchling: „Und unsere Kathi Truppe ist ebenfalls eine Kandidatin fürs Podest!“ Schwer einzuschätzen: Petra Vlhova! Die Slowakin kehrt nach langer, langer Verletzungspause nach Levi (wo sie sechsmal gewann) zurück.

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