Von Albanien bis Brasilien: Es geht eng zur Sache!

Das darf man als echten Roadtrip bezeichnen! Mehr als 3200 Kilometer legen Österreichs Cheftrainer Hannes Zöchling und einige andere rot-weiß-rote Betreuer in zwei vollgepackten Kleinbussen seit gestern Mittag zurück, um bis Freitag 10 Uhr von Hochfügen nach Levi zu kommen. Die heiße Fracht an Bord sind die Ski und jede Menge anderes Material des österreichischen Teams. Zöchling & Co. „müssen“ pünktlich sein, denn die Mädels wollen am Freitag noch vor Ort in Levi trainieren.