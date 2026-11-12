Von Albanien bis Brasilien: Es geht eng zur Sache!

Von Albanien bis Brasilien: 15 (!) Nationen standen in den vergangenen zwei Saisonen auf dem Slalom-Podest.
Das darf man als echten Roadtrip bezeichnen! Mehr als 3200 Kilometer legen Österreichs Cheftrainer Hannes Zöchling und einige andere rot-weiß-rote Betreuer in zwei vollgepackten Kleinbussen seit gestern Mittag zurück, um bis Freitag 10 Uhr von Hochfügen nach Levi zu kommen. Die heiße Fracht an Bord sind die Ski und jede Menge anderes Material des österreichischen Teams. Zöchling & Co. „müssen“ pünktlich sein, denn die Mädels wollen am Freitag noch vor Ort in Levi trainieren.
Das Shiffrin-Vakuum
Das wird in diesem Fall besonders wertvoll sein. Denn die Ski-Welt konnte bis dato quasi ausschließlich bei eher weichen Bedingungen trainieren. In Levi feiert aber der echte Winter sein Comeback. Rechtzeitig zu den Slaloms am Samstag (Damen) und Sonntag (Herren) gibt es im Hohen Norden einen markanten Temperatursturz (bis zu minus 16 Grad) und damit auch deutlich knackigere Pistenbedingungen.
Für Spannung und Brisanz ist aber sowieso gesorgt. 15 Nationen waren in den vergangenen zwei Saisonen auf den Slalom-Stockerln vertreten. Neben den Klassikern findet man da auch scheinbare Ski-Exoten-Länder wie Albanien (Lara Colturi), Belgien (Armand Marchant), Brasilien (Lucas Braathen) oder Bulgarien (Albert Popov).
Das Fehlen von Mika Shiffrin (sie fokussiert sich mehr auf RTL, Super-G) hinterlässt ein riesiges Vakuum. Die beste Skifahrerin der Geschichte hat in ihrer Paradedisziplin in den letzten 14 Jahren beispiellos dominiert: 99 Podestplätze, davon 73 Siege, neun Slalom-Kristallkugeln. Alleine in Levi gewann der US-Star neunmal. Gurgl lässt sie ebenfalls aus, beim Heimspiel am 29. November in Killington will Shiffrin wieder im Starthaus stehen.
„Diesmal haben endlich andere die Chance auf ein Rentier“, meint Damen-Chef Zöchling augenzwinkernd über das Shiffrin-Fehlen. Für den Levi-Sieg gibt es ja traditionell die Patenschaft für ein Rentier. Heißeste Anwärterinnen sind Camille Rast, Wendy Holdener (beide Schweiz), Emma Aicher (Deutschland) oder Colturi. Zöchling: „Und unsere Kathi Truppe ist ebenfalls eine Kandidatin fürs Podest!“ Schwer einzuschätzen: Petra Vlhova! Die Slowakin kehrt nach langer, langer Verletzungspause nach Levi (wo sie sechsmal gewann) zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.