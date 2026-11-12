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Niederösterreich will jetzt Wiens rotes Mascherl

Wien
12.11.2026 05:35
Mikl-Leitner liefert gleich ein Bild ihrer Vision: Das rote Schleiferl könnte das Landhausschiff ...
Mikl-Leitner liefert gleich ein Bild ihrer Vision: Das rote Schleiferl könnte das Landhausschiff in St. Pölten schmücken.(Bild: Instagram/Johanna Mikl-Leitner)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Wiens Kult-Mascherl verschwindet heuer im Schaufenster, die Fangemeinde ist untröstlich. Nun mischt sich Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ein – mit einem Angebot, das zwischen beiden Ländern Seltenheitswert hat. 

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Gastpatienten aus Niederösterreich müssen sich in Wiener Spitälern bei planbaren Operationen hinten anstellen. Das Nachbarland revanchiert sich nun mit entwaffnender Gastfreundschaft – zumindest gegenüber Weihnachtsdeko aus der Hauptstadt.

Anlass ist die rote XXL-Schleife von Popp & Kretschmer. Statt an der Fassade in der Kärntner Straße leuchtet sie heuer nur hinter Glas – die Auflagen der Stadt samt täglichem Ordnerdienst waren dem Modehaus zu teuer, worüber die „Krone“ bereits berichtete. Wer trotzdem nicht verzichten will, kann sich das Motiv um 79 Euro aufs T-Shirt holen. Die Hoffnung auf einen Kompromiss mit dem Rathaus lebt dort dennoch weiter.

Ein Hashtag für die Freiheit der roten Masche
Unter #freethebow trauern Fans aus Großbritannien, Spanien und den USA. Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) outete sich als „Mascherl-Fan“. Ihr Urteil: „ein wahrer Verlust für den Tourismus und die Wiener Innenstadt“.

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Jetzt legt Mikl-Leitner nach. „Liebe Wiener, nicht traurig sein!“, tröstet sie auf Instagram. „Wenn eure berühmte rote Schleife in der Kärntner Straße keinen Platz mehr hat, dann finden wir in Niederösterreich schon ein schönes Platzerl dafür!“

Dazu liefert sie gleich die Vision: ein KI-Bild, auf dem das Mascherl am Landhausschiff funkelt, darüber die blau-gelbe Fahne, davor sprudelnde Brunnen. „Unserem Landhausschiff steht sie jedenfalls ausgezeichnet, oder was meint ihr?“ Von einer Warteliste für Gastschleifen war übrigens keine Rede.

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