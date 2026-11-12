Niederösterreich will jetzt Wiens rotes Mascherl

Anlass ist die rote XXL-Schleife von Popp & Kretschmer. Statt an der Fassade in der Kärntner Straße leuchtet sie heuer nur hinter Glas – die Auflagen der Stadt samt täglichem Ordnerdienst waren dem Modehaus zu teuer, worüber die „Krone“ bereits berichtete. Wer trotzdem nicht verzichten will, kann sich das Motiv um 79 Euro aufs T-Shirt holen. Die Hoffnung auf einen Kompromiss mit dem Rathaus lebt dort dennoch weiter.