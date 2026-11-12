Verdächtiger in Haft
Toter nach Schussabgabe in Mannheimer Café
In einem Mannheimer Café in der Innenstadt kam es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung, die in einer Schussabgabe mündete. Ein Toter ist zu beklagen.
Eine Person habe im Zuge dessen mit einer Schusswaffe geschossen. Dabei wurden den Angaben zufolge zwei Menschen verletzt – einer davon tödlich.
Tatverdächtiger flüchtete
Anschließend sei der Tatverdächtige zu Fuß geflüchtet und nach ihm sei gefahndet worden. Als er kurze Zeit später ausfindig gemacht worden war, kam es demnach zu einer Schussabgabe durch die Polizei. Die Person wurde festgenommen.
Aktuell befinden sich der Polizei zufolge sowohl der Verdächtige als auch die zuvor im Café verletzte Person in medizinischer Behandlung. Zur Schwere der Verletzungen machten die Beamten zunächst keine Angaben.
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