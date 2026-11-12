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Der Top-Kandidat! Neuer Job für Pep Guardiola?

Fußball International
12.11.2026 05:34
Hat Pep Guardiola schon bald beim US-Nationalteam das Sagen?
Hat Pep Guardiola schon bald beim US-Nationalteam das Sagen?(Bild: EPA/Enric Fontcuberta)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bahnt sich eine sensationelle Rückkehr von Pep Guardiola auf die Trainerbank an? Der 55-jährige Spanier ist offenbar der Top-Kandidat auf die Nachfolge von USA-Teamchef Mauricio Pochettino, der kurz vor einem Wechsel zu Manchester United stehen soll.

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Wie „The Athletic“ berichtet, könnte Pep Guardiola schon bald die Nationalmannschaft der USA trainieren. Der Star-Coach, der Manchester City im Sommer nach zehn erfolgreichen Jahren verlassen hatte, steht beim Verband ganz oben auf der Wunschliste.

Da der derzeitige Teamchef Mauricio Pochettino vor einem Wechsel zu Manchester United, wo Michael Carrick der Rauswurf droht, steht, versuche man nun, den Coup mit Guardiola zu fixieren.

Mauricio Pochettino steht vor einem Wechsel zu Manchester United.
Mauricio Pochettino steht vor einem Wechsel zu Manchester United.(Bild: AP/Mike Stewart)

Mit dem Leben in den USA vertraut
Bereits in der Vergangenheit hatte Pep Gespräche mit dem US-Verband geführt. Es heißt auch, er habe durchaus Interesse, in den USA zu arbeiten. Nach seinem Abschied vom FC Barcelona im Jahr 2012 hatte er während einer einjährigen Auszeit viel Zeit in New York City verbracht.

Absage an Italiens Verband
Anfang des Jahres lehnte Guardiola ein Angebot als italienischer Nationaltrainer noch ab. Mit der Begründung, dass er aus familiären Gründen mehr Zeit für eine Pause benötige. Sollte Pep nun beim US-Verband unterschreiben, würde er für einen wahren Trainer-Paukenschlag in der Fußballwelt sorgen …

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