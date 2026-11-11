Nvidia-Absturz: Was Anleger jetzt beachten sollten

Bereits vor Bekanntwerden des Skandals um Jensen Huang hatte die Aktie massive Verluste verzeichnet. Grund dafür sind nicht nur skeptische Anleger, die zunehmend hohe Bewertungen von KI-Firmen und deren enorme Investitionen hinterfragen. Zusätzlich befeuerte der Wahlerfolg der US-Demokraten auch die Angst vor neuen Gesetzen und strengeren Auflagen, welche den massiven Ausbau von KI-Rechenzentren bremsen könnten.