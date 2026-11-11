Nvidia-Absturz: Was Anleger jetzt beachten sollten

Eine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin brachte Nvidia-Chef Jensen Huang unter Druck – und damit auch dessen Firma. Der Tech-Riese, dem bereits die US-Zwischenwahlen zugesetzt hatten, stürzte an der Börse weiter ab. Krone+ erklärt, was Anleger jetzt beachten sollten.
Bereits vor Bekanntwerden des Skandals um Jensen Huang hatte die Aktie massive Verluste verzeichnet. Grund dafür sind nicht nur skeptische Anleger, die zunehmend hohe Bewertungen von KI-Firmen und deren enorme Investitionen hinterfragen. Zusätzlich befeuerte der Wahlerfolg der US-Demokraten auch die Angst vor neuen Gesetzen und strengeren Auflagen, welche den massiven Ausbau von KI-Rechenzentren bremsen könnten.
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