Olivia Jones: „Müssen für unsere Freiheit kämpfen“

Olivia Jones zieht mit ihren extravaganten Outfits immer alle Blicke auf sich. Doch hinter der schillernden Drag-Persönlichkeit steckt eine klare Botschaft. Beim HeidiFest sprach sie mit krone.tv über Toleranz, Vielfalt und den zunehmenden Gegenwind für die queere Community. Mehr dazu im Video.