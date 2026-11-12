„Ich will am Rathausplatz ja nicht nur eislaufen“

Johannes Hoff Thorup im TV-Interview! Der Cheftrainer des aktuellen Tabellenführers SK Rapid plaudert in unserem Studio mit Michael Fally über den grün-weißen Erfolgslauf, Yusuf Demirs „Explosion“, die Kaderbreite, und das, seine Coaching-Philosophie, den Wiener Rathausplatz und natürlich das heutige Testspiel gegen Dunajska Streda – LIVE auf krone.tv und sportkrone.at!
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