Rapid-Coach im Talk:

„Ich will am Rathausplatz ja nicht nur eislaufen“

Fußball
12.11.2026 05:30
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Johannes Hoff Thorup im TV-Interview! Der Cheftrainer des aktuellen Tabellenführers SK Rapid plaudert in unserem Studio mit Michael Fally über den grün-weißen Erfolgslauf, Yusuf Demirs „Explosion“, die Kaderbreite, und das, seine Coaching-Philosophie, den Wiener Rathausplatz und natürlich das heutige Testspiel gegen Dunajska Streda – LIVE auf krone.tv und sportkrone.at!

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