„Ich will am Rathausplatz ja nicht nur eislaufen“

Johannes Hoff Thorup im TV-Interview! Der Cheftrainer des aktuellen Tabellenführers SK Rapid plaudert in unserem Studio mit Michael Fally über den grün-weißen Erfolgslauf, Yusuf Demirs „Explosion“, die Kaderbreite, und das, seine Coaching-Philosophie, den Wiener Rathausplatz und natürlich das heutige Testspiel gegen Dunajska Streda – LIVE auf krone.tv und sportkrone.at!