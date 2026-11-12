Demokrat Colom holt Senatssitz in Mississippi

Unzufriedenheit mit Trump

Mississippi ist ein republikanisch geprägter Bundesstaat, in dem die aktuell große Unzufriedenheit mit der Politik von Präsident Donald Trump den Demokraten Chancen eröffnet hatte. Bei der Präsidentschaftswahl 2024 hatte Trump in Mississippi noch mit mehr als 20 Prozentpunkten vor der Demokratin Kamala Harris gelegen. Im Wahlkampf reiste auch Trump, der sich auf die knappen Rennen der Midterms konzentrieren wollte, für einen Auftritt an.