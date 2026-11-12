Demokrat Colom holt Senatssitz in Mississippi

Erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten hat ein Demokrat im südlichen US-Bundesstaat Mississippi eine Wahl für den US-Senat gewonnen. Rechtsanwalt Scott Colom konnte sich gegen die Republikanerin Cindy Hyde-Smith knapp durchsetzen.
Wie die Nachrichtenagentur AP gut eine Woche nach der Abstimmung auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wahlbefragungen berichtete, wird Colom der erste schwarze Senator des Bundesstaats seit Ende des 19. Jahrhunderts sein.
Damit weiten die Demokraten ihre Mehrheit im Senat ab Jänner auf 55 der 100 Sitze aus. Offen ist zudem weiter das Rennen in Alaska, bei dem die demokratische Kandidatin, Mary Peltola, aktuell knapp in Führung liegt.
Unzufriedenheit mit Trump
Mississippi ist ein republikanisch geprägter Bundesstaat, in dem die aktuell große Unzufriedenheit mit der Politik von Präsident Donald Trump den Demokraten Chancen eröffnet hatte. Bei der Präsidentschaftswahl 2024 hatte Trump in Mississippi noch mit mehr als 20 Prozentpunkten vor der Demokratin Kamala Harris gelegen. Im Wahlkampf reiste auch Trump, der sich auf die knappen Rennen der Midterms konzentrieren wollte, für einen Auftritt an.
Seiner Gegenkandidatin gab Colom vor der Wahl am 3. November den Namen „Cindy High Prices“ (auf Deutsch etwa: „Cindy der hohen Preise“). Die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten waren zentrales Thema im Wahlkampf auch über Mississippi hinaus. Ein Großteil der Wähler sah laut Umfragen Trumps Politik als zentralen Preistreiber, darunter auch den Iran-Krieg, den viele als Grund für die deutlich höheren Benzinpreise ausmachten.
1875 schrieb zuvor versklavter Senator Geschichte
Der Bundesstaat hat mit knapp 37 Prozent der Bevölkerung den höchsten Anteil Schwarzer. Trotzdem gab es seit über einem Jahrhundert keinen schwarzen US-Senator mehr aus dem Bundesstaat. 1875 zog der zuvor versklavte Blanche Kelso Bruce für den Mississippi in den US-Senat ein und absolvierte als erster Afroamerikaner eine volle Amtszeit in der Parlamentskammer.
Die gesellschaftliche Stellung schwarzer Amerikaner und der Schutz des Wahlrechts spielten im Wahlkampf eine Rolle. Colom kritisierte etwa republikanische Pläne zur Neueinteilung der Wahlkreise, mit der Trumps Partei das Ergebnis zu ihren Gunsten beeinflussen wollte.
Wahlverliererin blockierte einst Coloms Richter-Karriere
Die republikanische Amtsinhaberin Hyde-Smith räumte in einer Videobotschaft ihre Niederlage ein und gratulierte Colom. Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge hatte die Senatorin 2023 ihr Veto eingelegt, um Coloms Ernennung zum Bundesrichter auf Lebenszeit zu verhindern. Senatoren können einer Tradition der Parlamentskammer folgend Richterkandidaten aus ihrem eigenen Bundesstaat blockieren. Nun verliert Hyde-Smith (66) ihren Posten im Senat im Jänner ausgerechnet an den 1982 geborenen Juristen Colom.
Dessen Sieg stärkt die Position der Demokraten im Senat weiter, allerdings bleibt die wichtige Schwelle von 60 Stimmen für die Partei dort unerreichbar. Im Senat ist eine solche Mehrheit für manche Abstimmungen nötig, die Republikaner können die Demokraten dort also bisweilen weiter ausbremsen.
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