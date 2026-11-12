Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erstmals seit 1982

Demokrat Colom holt Senatssitz in Mississippi

Außenpolitik
12.11.2026 06:55
Scott Colom wird der erste schwarze Senator des Bundesstaats seit Ende des 19. Jahrhunderts ...
Scott Colom wird der erste schwarze Senator des Bundesstaats seit Ende des 19. Jahrhunderts sein.(Bild: AFP/BRANDON BELL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten hat ein Demokrat im südlichen US-Bundesstaat Mississippi eine Wahl für den US-Senat gewonnen. Rechtsanwalt Scott Colom konnte sich gegen die Republikanerin Cindy Hyde-Smith knapp durchsetzen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie die Nachrichtenagentur AP gut eine Woche nach der Abstimmung auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wahlbefragungen berichtete, wird Colom der erste schwarze Senator des Bundesstaats seit Ende des 19. Jahrhunderts sein.

Damit weiten die Demokraten ihre Mehrheit im Senat ab Jänner auf 55 der 100 Sitze aus. Offen ist zudem weiter das Rennen in Alaska, bei dem die demokratische Kandidatin, Mary Peltola, aktuell knapp in Führung liegt.

Unzufriedenheit mit Trump
Mississippi ist ein republikanisch geprägter Bundesstaat, in dem die aktuell große Unzufriedenheit mit der Politik von Präsident Donald Trump den Demokraten Chancen eröffnet hatte. Bei der Präsidentschaftswahl 2024 hatte Trump in Mississippi noch mit mehr als 20 Prozentpunkten vor der Demokratin Kamala Harris gelegen. Im Wahlkampf reiste auch Trump, der sich auf die knappen Rennen der Midterms konzentrieren wollte, für einen Auftritt an.

Die geschlagene Amtsinhaberin Cindy Hyde-Smith hatte in der Vergangenheit Coloms Karriere ...
Die geschlagene Amtsinhaberin Cindy Hyde-Smith hatte in der Vergangenheit Coloms Karriere geschadet.(Bild: AFP/ANNA MONEYMAKER)

Seiner Gegenkandidatin gab Colom vor der Wahl am 3. November den Namen „Cindy High Prices“ (auf Deutsch etwa: „Cindy der hohen Preise“). Die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten waren zentrales Thema im Wahlkampf auch über Mississippi hinaus. Ein Großteil der Wähler sah laut Umfragen Trumps Politik als zentralen Preistreiber, darunter auch den Iran-Krieg, den viele als Grund für die deutlich höheren Benzinpreise ausmachten.

1875 schrieb zuvor versklavter Senator Geschichte
Der Bundesstaat hat mit knapp 37 Prozent der Bevölkerung den höchsten Anteil Schwarzer. Trotzdem gab es seit über einem Jahrhundert keinen schwarzen US-Senator mehr aus dem Bundesstaat. 1875 zog der zuvor versklavte Blanche Kelso Bruce für den Mississippi in den US-Senat ein und absolvierte als erster Afroamerikaner eine volle Amtszeit in der Parlamentskammer.

Die gesellschaftliche Stellung schwarzer Amerikaner und der Schutz des Wahlrechts spielten im Wahlkampf eine Rolle. Colom kritisierte etwa republikanische Pläne zur Neueinteilung der Wahlkreise, mit der Trumps Partei das Ergebnis zu ihren Gunsten beeinflussen wollte.

Lesen Sie auch:
Der versuchte politische Schlag gegen Pete Hegseth und seine Führung des ...
Republikaner blocken
Verfahren gegen Trumps Kriegsminister gestoppt
11.11.2026
Liveticker nachlesen
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
04.11.2026

Wahlverliererin blockierte einst Coloms Richter-Karriere
Die republikanische Amtsinhaberin Hyde-Smith räumte in einer Videobotschaft ihre Niederlage ein und gratulierte Colom. Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge hatte die Senatorin 2023 ihr Veto eingelegt, um Coloms Ernennung zum Bundesrichter auf Lebenszeit zu verhindern. Senatoren können einer Tradition der Parlamentskammer folgend Richterkandidaten aus ihrem eigenen Bundesstaat blockieren. Nun verliert Hyde-Smith (66) ihren Posten im Senat im Jänner ausgerechnet an den 1982 geborenen Juristen Colom.

Dessen Sieg stärkt die Position der Demokraten im Senat weiter, allerdings bleibt die wichtige Schwelle von 60 Stimmen für die Partei dort unerreichbar. Im Senat ist eine solche Mehrheit für manche Abstimmungen nötig, die Republikaner können die Demokraten dort also bisweilen weiter ausbremsen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
12.11.2026 06:55
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Mississippi
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

KI in Schulen
Verlernen unsere Kinder das Denken, Herr Minister?
krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
154.737 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
118.534 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Gericht
50 Benko-Millionen in Liechtenstein gesichert
93.233 mal gelesen
Signa-Bauherr Benko errichtete 2014 mit seiner Mutter die Ingbe-Stiftung in Liechtenstein.
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1091 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
834 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Innenpolitik
Die Wehrdienstreform steht wieder auf der Kippe
768 mal kommentiert
Die Verlängerung des Wehrdienstes war von Beginn an schwierig.
Mehr Außenpolitik
Erstmals seit 1982
Demokrat Colom holt Senatssitz in Mississippi
Verlockendes Angebot
Niederösterreich will jetzt Wiens rotes Mascherl
„Krone“-Kommentar
Bildungs-Pleite: Endlich alles infrage stellen!
„Wenn … dann …“
Teheran droht mit Angriffen auch in Europa
„Zu allem fähig“
Polens Oppositionsführer warnt vor „Blutvergießen“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf