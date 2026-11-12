ÖFB-Kicker steht in Linz vor weiterer Bestmarke

Über 20 Volltreffer durfte Teamchef Ralf Rangnick in Linz bereits jubeln. Am Samstag läuft Österreich zum achten Mal in der Raiffeisen Arena unter dem 68-Jährigen auf, soll gegen Irland die Rückkehr in die Liga A der Nations League fixiert werden. Dabei könnte Stürmer Michael Gregoritsch im letzten ÖFB-Heimspiel des Jahres eine neue Bestmarke aufstellen.