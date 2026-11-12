ÖFB-Kicker steht in Linz vor weiterer Bestmarke

Über 20 Volltreffer durfte Teamchef Ralf Rangnick in Linz bereits jubeln. Am Samstag läuft Österreich zum achten Mal in der Raiffeisen Arena unter dem 68-Jährigen auf, soll gegen Irland die Rückkehr in die Liga A der Nations League fixiert werden. Dabei könnte Stürmer Michael Gregoritsch im letzten ÖFB-Heimspiel des Jahres eine neue Bestmarke aufstellen.
Der 32-Jährige erzielte mit vier Toren neben Marcel Sabitzer, der in der Nations League ja eine Pause einlegt, die meisten im „Wohnzimmer“ des heimischen Doublesiegers.
In der Ära Rangnick ist „Gregerl“ (19) vor Marko Arnautovic (17), Sabitzer (16) und Christoph Baumgartner (13) bereits der erfolgreichste Schütze. Das Ziel hat er jetzt auch in Linz.
Wo Gregoritsch bei seinem letzten Auftritt jedoch einen für ihn bitteren Abend erlebte. Der Augsburger führte Österreich das erste Mal als Kapitän aufs Feld, musste aber mit einer Knöchelverletzung und einem schmerzverzerrten Gesicht nach 36 Minuten verletzt vom Platz.
Dritter „Dreier“ in der Nations League?
Ein Happy End gab’s trotzdem, im Finish trafen Phillipp Mwene (90.) und Sasa Kalajdzic (93.), der Gregoritsch ersetzte, zum wichtigen 3:1-Auftaktsieg gegen Israel. Der dritte „Dreier“ ist auch am Samstag fest eingeplant. Allerdings nicht so spät …
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