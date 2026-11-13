„Beeindruckend!“ Austria dennoch weiter Letzter

Pötzl: „Glück nicht auf unserer Seite“

Letztere traf in der 53. Minute via Elfmeter zum ersten Mal überhaupt in der „Königsklasse“. „Wir haben in einem brutal intensiven Spiel wieder einmal gezeigt, dass wir auch auf dem Level mithalten können, es war viel Positives dabei“, resümierte die 35-Jährige. Auch Offensiv-Dauerläuferin Valentina Pötzl fand, dass man in vielen Momenten das bessere Team gewesen sei. „Am Ende war das Glück aber nicht auf unserer Seite“, sagte die 17-Jährige. Die Portugiesinnen zogen die Partie auch aufgrund eines Ausschlusses von Torfrau Jasmin Pal (73.) noch auf ihre Seite. „Dann war bei uns ein bisschen die Luft draußen. Wir haben aber nicht wegen ihr verloren, auch zu zehnt kannst du ein 1:1 über die Zeit verteidigen“, sagte Kenesei.