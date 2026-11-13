Nach Aufregung: „So wird er nicht mehr jubeln!“

Deutschlands Bundestrainer Jürgen Klopp hat mit Felix Nmecha eine Übereinkunft zum Torjubel bei Länderspielen getroffen. Der 25-jährige Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund würde am Freitag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) im Nations-League-Spiel gegen Serbien nicht mehr den umstrittenen Kronen-Jubel zeigen, der in dieser Woche für viel Aufregung gesorgt hatte.
„Wie machen wir das denn mit dem Torjubel?“, hatte Klopp nach eigener Aussage in einem Gespräch den Spieler gefragt. Denn dieser werde „draußen auf eine bestimmte Art und Weise“ interpretiert. „Das will er nicht und deswegen wird er so nicht mehr jubeln.“
Nmecha demonstrierte zuletzt mit dem umstrittenen Jubel beim BVB-Spiel gegen Elversberg nach eigener Aussage seine Verbundenheit zu Jesus und Gott. Die Symbolik wird aber von dem Netzwerk „Ballers in God“ genutzt. Es steht wegen homophober und Queer-feindlicher Aussagen seiner Mitglieder, zu denen auch Nmecha gehört, in der Kritik.
Klopp über Nmecha: Herzlicher, offener junger Mann
Auch beim DFB ist Nmecha darum ein großes Thema, wie Klopp in Belgrad einräumte. „Ich habe am vergangenen Wochenende Fußball gesehen, habe zwei wundervolle Tore von Felix Nmecha gesehen und erst den Jubel und dann die Geste. Und ich habe mir absolut nichts dabei gedacht“, sagte Klopp bei der Pressekonferenz rückblickend auf Nmechas zwei Tore für den BVB gegen Elversberg.
„Und dann ging es los“, führte der Bundestrainer aus. Über Nmecha äußerte Klopp: „Felix kenne ich seit ein paar Monaten, ein außergewöhnlich freundlicher, herzlicher, offener junger Mann, der nichts anderes als gute Vibes verströmt.“ Er habe ihn aber „mit allem konfrontiert, was manche Menschen draußen denken – nicht ich“. Und Nmecha habe ihm versichert, er liebe alle Menschen und diskriminiere niemanden: „Damit ist für mich der wichtigste Teil geklärt.“
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