Nach Aufregung: „So wird er nicht mehr jubeln!“

Klopp über Nmecha: Herzlicher, offener junger Mann

Auch beim DFB ist Nmecha darum ein großes Thema, wie Klopp in Belgrad einräumte. „Ich habe am vergangenen Wochenende Fußball gesehen, habe zwei wundervolle Tore von Felix Nmecha gesehen und erst den Jubel und dann die Geste. Und ich habe mir absolut nichts dabei gedacht“, sagte Klopp bei der Pressekonferenz rückblickend auf Nmechas zwei Tore für den BVB gegen Elversberg.