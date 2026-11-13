Comeback von U2: Lebensfreude zum Geburtstag

Dass U2 seit einem halben Jahrhundert unterwegs sind, hört man der Band zu keiner Sekunde an. Die Bandmitglieder selbst fühlen sich auch nicht so. „Ich kann mit der Hand auf meinem Herzen sagen, dass sich unser Gründungsdatum so anfühlt, als wäre es gestern gewesen“, bekräftigt Mullen jr., „dieses Album zu machen und es zum 50. Geburtstag der Band zu veröffentlichen ist etwas, das niemand von uns je hätte vorhersagen können. Das Album ist für uns eine Bestätigung für all die jugendlichen Ideen, mit der die Band gegründet und die Welt verändert haben. Nicht wortwörtlich, aber wir haben zumindest unsere Welt damit verändert.“ Als welterfolgreiche Stadionband hat U2 schon vor vielen Jahren alles erreicht, im negativen Sinne hat man interne Querelen, gesundheitliche Probleme und den Quasi-Skandal um das Album „Songs Of Innocence“, das man bei Erscheinen 2014 jedem iPhone-Besitzer ungefragt aufzwang, überstanden. „Es ist immer noch ein außergewöhnliches Gefühl, die Möglichkeit zu haben mit seinen besten Freunden zusammen Musik zu machen“, subsumiert The Edge das Gefühl, dass die Bandmitglieder nach einem halben Jahrhundert durchströmt.