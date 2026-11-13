Comeback von U2: Lebensfreude zum Geburtstag

Neun Jahre lang haben U2 gebraucht, um wieder neue Songs zu veröffentlichen. Nach den ersten Singles waren die Erwartungen an das 16. Studioalbum „Carnaval de Luz“ hoch – ganz erfüllt werden können sie nicht. Für Bono und Co. ist das Album zum 50. Geburtstag aber trotzdem ein mehr als kräftiges Lebenszeichen.
Manchmal ist ein schneller Blick in den Kalender unerlässlich. Er ist die Antipode zum Vergessen und erinnert an die ständig rinnende Zeit, die wir nicht zurückbekommen. Möglicherweise haben sich vor geraumer Zeit Bono, The Edge und Co. auch überlegt, dass 2026 gleichbedeutend mit dem 50-Jahre-Jubiläum ihrer Band U2 ist und man so ein Jahr als eine der größten Rockbands der Musikgeschichte nicht ereignislos an sich vorbeiziehen lassen sollte. Also haben sie sich vorab kräftig ins Zeug gelegt und wieder neue Lieder komponiert, die früher in diesem Jahr zu – für manche – überraschend positiven Feedbacks geführt haben. Die beiden EPs „Days Of Ash“ und „Easter Lily“ muss man jetzt nicht als späte Musikrevolutionen einordnen, aber es war nach vielen Jahren durchschnittlichen Liedguts trotzdem ein beachtliches Lebenszeichen.
Aufgeräumt und reanimiert
Derart aufgeräumt und reanimiert klingen nun auch die Songs auf „Carnaval de Luz“, dem mittlerweile 16. Studiorundling der Stadionrocker, die aufgrund ihres Jubiläums – no na – für 2027 auch wieder eine ausufernde Stadion-Tour angekündigt haben. Wien schaut, wie so oft in den letzten Jahren, wieder einmal durch die Finger. Angesichts der baufälligen Stadion- und Hallenruinen auch kein großes Wunder – doch das ist eine ganz andere Geschichte. Jene von U2 ist eine, die plötzlich wieder Lebensfreude und Lust verspürt. Dass das dem Mehr-als-Hobby-Politiker Bono ausgerechnet in Zeiten extremistischer Strömungen gelungen ist, kann man als halbes Weltwunder betrachten, denn dass die USA sich langsam wieder in eine Demokratie zurückverwandelt, war zum Zeitpunkt des Schreibprozesses nicht absehbar.
Der Opener „Go (Carnaval de Luz)” geht rasant und pfiffig in knapp mehr als zwei Minuten über die Ziellinie und setzt bereits früh ein Statement: U2 strafen all jene Lügen, die sie seit Jahren als vollgefressen dekadente Altrocker mit ausbleibender Motivation für Rasanz im Leben schimpfen. Man habe sich vor allem von den Texten tragen lassen, gab Bono in einem der ganz wenigen Interviews zum Album vorab bekannt, „der Karneval dient konzeptionell als eine Feier, eine religiöse Zelebration. Aber zum Feiern gehören auch Meditationen und Reflexionen über das Leben.“ Das religiöse Element bei U2 wird nicht europäisch katholisch oder protestantisch verstanden, sondern lehnt sich stärker an der südamerikanischen Zugangsweise an. Der Tod als Grundlage für das Leben – feiern statt trauern. Oder die Trauer zum Leben verwandeln.
Ein Schritt zurück Richtung Jugend
Die spanischen, karibischen und lateinamerikanischen Rhythmen und Einflüsse ziehen sich durch das Album, das beim Song „The Mirror Maker“ mit Rosalia der gerade angesagteste weibliche Latin-Star der Welt mitsingt, ist da nur die Süßkirsche auf der flotten Partytorte. Thematisch sieht Bono „Carnaval de Luz“ als erste Hälfte eines Doppelalbums – die zweite Hälfte wären die beiden EPs, die bereits im Februar bzw. April dieses Jahres das Licht der Welt erblickten. Um im Herbst der Karriere noch einmal so richtig aufs Gaspedal zu steigen, hat das fidele Trio sogar den darbenden Schlagzeuger Larry Mullen jr. wieder fit bekommen. Die chronischen Nackenschmerzen wurden durch einen operativen Eingriff zur Erträglichkeit eingependelt, das energetische Spiel aller Mitglieder auf dem Album wirkt so juvenil wie schon lange nicht mehr.
Dass U2 seit einem halben Jahrhundert unterwegs sind, hört man der Band zu keiner Sekunde an. Die Bandmitglieder selbst fühlen sich auch nicht so. „Ich kann mit der Hand auf meinem Herzen sagen, dass sich unser Gründungsdatum so anfühlt, als wäre es gestern gewesen“, bekräftigt Mullen jr., „dieses Album zu machen und es zum 50. Geburtstag der Band zu veröffentlichen ist etwas, das niemand von uns je hätte vorhersagen können. Das Album ist für uns eine Bestätigung für all die jugendlichen Ideen, mit der die Band gegründet und die Welt verändert haben. Nicht wortwörtlich, aber wir haben zumindest unsere Welt damit verändert.“ Als welterfolgreiche Stadionband hat U2 schon vor vielen Jahren alles erreicht, im negativen Sinne hat man interne Querelen, gesundheitliche Probleme und den Quasi-Skandal um das Album „Songs Of Innocence“, das man bei Erscheinen 2014 jedem iPhone-Besitzer ungefragt aufzwang, überstanden. „Es ist immer noch ein außergewöhnliches Gefühl, die Möglichkeit zu haben mit seinen besten Freunden zusammen Musik zu machen“, subsumiert The Edge das Gefühl, dass die Bandmitglieder nach einem halben Jahrhundert durchströmt.
Sich aufrecht der Konkurrenz entgegenstellen
„Carnaval de Luz“ ist bei aller Liebe zu wiedergefundenen Kompositionsstärken nicht mit Meisterwerken wie „Achtung Baby“, „War“ oder gar „Joshua Tree“ vergleichbar, aber nach Jahren des kreativen Darbens fühlt sich die Welt von U2 mit Songs wie „Street Of Dreams“ oder dem fantastischen Abschlusssong „Torn“ wieder frisch und gut an. In Letzterem hört man übrigens auch die letzten Gesangsspuren der unlängst verstorbenen Dolly Parton, was dem Album eine unerwartete Zusatzadelung verleiht. Bono beschränkt sich darauf, politisch auf Dinge aufmerksam zu machen und darüber hinaus nicht auch zu predigen – was freilich nicht für Live-Konzerte gelten wird. Musikalisch bleibt man jedenfalls eine der relevantesten großen Rockbands der Gegenwart und kann sich mit dem Werk aufrecht der jüngeren und hungrigen Konkurrenz entgegenstellen. Wer sein Handwerk einmal beherrscht, verlernt es eben nicht.
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