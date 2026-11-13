Jobs am Flughafen Wien-Schwechat in Gefahr

Abrechnung: 1000 Jobs pro einer Million Passagiere

Flugzeuge und Investitionen könnten rasch ins Ausland verlagert werden. Die Beschäftigten hingegen hätten hier ihre Familien, ihren Lebensmittelpunkt und ihre berufliche Existenz, so die Warnung. Die Arbeitnehmervertreter legen Marterbauer auch ihre eigene Rechnung vor: Eine Million zusätzliche Passagiere am Airport würden rund 1000 neue Jobs schaffen. Doch von diesem Aufschwung profitierten derzeit vor allem die Nachbarländer, im Speziellen die slowakische Hauptstadt Bratislava. Ihre Forderung ist der Retourgang, also eine rasche und deutliche Senkung der Flugabgabe.