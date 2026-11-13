Jobs am Flughafen Wien-Schwechat in Gefahr

Offener Brief der führenden Airport-Wien-Betriebsräte an den roten Finanzminister: Sie warnen vor drohendem Stellen-Kahlschlag und fordern ein Ende der hohen Flugabgabe.
Ausgerechnet jetzt bekommt SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer Gegenwind von mächtigen Arbeitnehmervertretern. Während der rote Ressortchef die Flugabgabe für Business- und First-Class-Passagiere, wie berichtet, erhöhen will, schlagen die Betriebsräte des Flughafens Wien Alarm.
In einem offenen Brief – auch von Parteifreunden unterzeichnet – warnen sie den Minister eindringlich vor dem Verlust Tausender Arbeitsplätze. „Die Beschäftigten der österreichischen Luftfahrt sind kein Spielball der Politik“, heißt es im Schreiben, das der schwarze Betriebsratschef Thomas Faulhuber und seine Stellvertreter Heinz Strauby (SPÖ-Gewerkschaft) und David John (Freiheitliche) aufgesetzt haben.
Abrechnung: 1000 Jobs pro einer Million Passagiere
Flugzeuge und Investitionen könnten rasch ins Ausland verlagert werden. Die Beschäftigten hingegen hätten hier ihre Familien, ihren Lebensmittelpunkt und ihre berufliche Existenz, so die Warnung. Die Arbeitnehmervertreter legen Marterbauer auch ihre eigene Rechnung vor: Eine Million zusätzliche Passagiere am Airport würden rund 1000 neue Jobs schaffen. Doch von diesem Aufschwung profitierten derzeit vor allem die Nachbarländer, im Speziellen die slowakische Hauptstadt Bratislava. Ihre Forderung ist der Retourgang, also eine rasche und deutliche Senkung der Flugabgabe.
Die ohnehin stagnierende Wirtschaft könne sich keine weiteren Wettbewerbsnachteile leisten, das sieht auch die Tourismusbranche so: ÖHV-Präsident Walter Veit spricht von „Klassenkampf pur“ auf Kosten des Wirtschaftsstandorts. Von Jänner bis September lag nämlich das Fluggastaufkommen in Schwechat (Niederösterreich) um 4,5 Prozent unter dem Vorjahr. Laut heimischer Hoteliers bedeutet das 185 Millionen Euro weniger Wertschöpfung im Land.
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