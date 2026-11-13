Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brief an Marterbauer

Jobs am Flughafen Wien-Schwechat in Gefahr

Wirtschaft
13.11.2026 05:00
Von links: Betriebsrat-Stellvertreter David John, Betriebsratsvorsitzender Thomas Faulhuber und ...
Von links: Betriebsrat-Stellvertreter David John, Betriebsratsvorsitzender Thomas Faulhuber und Stellvertreter Heinz Strauby warnen vor einem drohenden Stellen-Kahlschlag am Flughafen Wien-Schwechat.(Bild: Krone KREATIV/zVg/Andreas Hofer)
Porträt von Josef Poyer
Von Josef Poyer

Offener Brief der führenden Airport-Wien-Betriebsräte an den roten Finanzminister: Sie warnen vor drohendem Stellen-Kahlschlag und fordern ein Ende der hohen Flugabgabe.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ausgerechnet jetzt bekommt SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer Gegenwind von mächtigen Arbeitnehmervertretern. Während der rote Ressortchef die Flugabgabe für Business- und First-Class-Passagiere, wie berichtet, erhöhen will, schlagen die Betriebsräte des Flughafens Wien Alarm.

In einem offenen Brief – auch von Parteifreunden unterzeichnet – warnen sie den Minister eindringlich vor dem Verlust Tausender Arbeitsplätze. „Die Beschäftigten der österreichischen Luftfahrt sind kein Spielball der Politik“, heißt es im Schreiben, das der schwarze Betriebsratschef Thomas Faulhuber und seine Stellvertreter Heinz Strauby (SPÖ-Gewerkschaft) und David John (Freiheitliche) aufgesetzt haben.

Abrechnung: 1000 Jobs pro einer Million Passagiere
Flugzeuge und Investitionen könnten rasch ins Ausland verlagert werden. Die Beschäftigten hingegen hätten hier ihre Familien, ihren Lebensmittelpunkt und ihre berufliche Existenz, so die Warnung. Die Arbeitnehmervertreter legen Marterbauer auch ihre eigene Rechnung vor: Eine Million zusätzliche Passagiere am Airport würden rund 1000 neue Jobs schaffen. Doch von diesem Aufschwung profitierten derzeit vor allem die Nachbarländer, im Speziellen die slowakische Hauptstadt Bratislava. Ihre Forderung ist der Retourgang, also eine rasche und deutliche Senkung der Flugabgabe.

Lesen Sie auch:
Das Aus der Flugabgabe fordern Betroffene. „Es stehen viele Jobs auf dem Spiel“, warnen sie im ...
Betroffene am Wort
Airport-Arbeiter fordern ein Ende der Flugabgabe!
25.10.2026
„Droht Chaos?“
Urlauber in Sorge wegen Kündigungen auf Flughafen
29.08.2026

Die ohnehin stagnierende Wirtschaft könne sich keine weiteren Wettbewerbsnachteile leisten, das sieht auch die Tourismusbranche so: ÖHV-Präsident Walter Veit spricht von „Klassenkampf pur“ auf Kosten des Wirtschaftsstandorts. Von Jänner bis September lag nämlich das Fluggastaufkommen in Schwechat (Niederösterreich) um 4,5 Prozent unter dem Vorjahr. Laut heimischer Hoteliers bedeutet das 185 Millionen Euro weniger Wertschöpfung im Land.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
13.11.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Die Milch des Almbauern war kontaminiert, wie Überprüfungen ergaben (Symbolbild).
Streit als Motiv?
„Antibiotika-Anschlag“ auf Milch von Almbauer
KI in Schulen
Verlernen unsere Kinder das Denken, Herr Minister?
krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
122.771 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
122.509 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
116.090 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
833 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
830 mal kommentiert
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Innenpolitik
Die Wehrdienstreform steht wieder auf der Kippe
778 mal kommentiert
Die Verlängerung des Wehrdienstes war von Beginn an schwierig.
Mehr Wirtschaft
Brief an Marterbauer
Jobs am Flughafen Wien-Schwechat in Gefahr
Krone Plus Logo
Tiroler Delegation
„Von Schweden können Österreicher viel lernen!“
Das Drama geht weiter
Ex-Nvidia-Chef: Nächste intime Affäre aufgedeckt
Ausbildung bei SPAR:
Wie eine Lehre junge Menschen begeistern kann
Spionageskandal
Nvidia: US-Handelsminister Lutnick unter Druck
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf