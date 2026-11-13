Blues-Kultstar Al Cook: Ein Film der Unbeugsamkeit

Kein Fan von Onkel Donald

In „Wiener Blues – The Loneliest Man In Town“ bleibt offen, ob es der Protagonist im hohen Alter doch einmal in die Wiege seiner Passion schafft. Beim Gespräch hat man auch im echten Leben das drängende Gefühl, dass sich Cook bei der Verwirklichung derart großer Träume selbst der größte Feind ist. „Früher hat es sich nie ergeben. Zuerst waren meine Eltern krank und ich musste aufs Geschäft schauen. Dann habe ich meine zweite Lebensgefährtin kennengelernt und die Wohnung eingerichtet. Und das Amerika von Onkel Donald (Trump – Anm. d. Verf.) ist nicht mehr meines“. Dass die Demokraten derzeit wieder am Vormarsch sind, mag Cook trösten. Ob er mit bald 82 wirklich noch dort ankommen wird, bleibt offen. „Es gibt einen österreichischen Elvis-Fanclub. Sie fahren jedes Jahr nach Memphis und hätten mich dort gerne als Guide. Würden mir den ganzen Trip sogar bezahlen. Sie träumen davon, dass ich im Sun Studio, wo auch Elvis immer war, etwas aufnehme.“ Und woran kann es dann noch scheitern? „Meine jetzige Lebensgefährtin hat Angst um mich, weil ich 2002 einen schweren Herzinfarkt hatte. Ich bekam drei Bypässe, wovon nur noch einer funktioniert. Ich bin halt nicht mehr so ausdauernd wie früher.“