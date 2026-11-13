Blues-Kultstar Al Cook: Ein Film der Unbeugsamkeit

Als der Wiener Blues-Musiker Al Cook nach Jahrzehnten delogiert wird, sucht er nach sich selbst und der Wiege des Blues – seiner lebenslangen Leidenschaft. In „Wiener Blues – The Loneliest Man In Town“ wird das Leben des Wieners semifiktional nachgezeichnet. Wir haben uns mit Cook getroffen, um mit ihm über den Film, den Blues und das Klischee der Sturheit zu sprechen.
Würde der Duden unter dem Begriff „Purist“ ein Bild horten, dann müsste darauf der Wiener Musiker Al Cook zu sehen sein. Wie kein Zweiter frönt der 81-Jährige dem alten Blues und gilt als unbeugsamster und treuester Verfechter seiner Zunft in österreichischen Gefilden. Das Arbeiterkind aus dem dritten Wiener Gemeindebezirk verfiel in den 60er-Jahren dem traditionellen Mississippi-Deltablues und führte diese Liebe zum Genre über alle Wirren und Trends hinweg bis in die digitale Gegenwart. Ursprünglich wollte er Astronom oder Wissenschaftler werden, wie er der „Krone“ schon 2021 in einem großen Porträt verriet. Der sozialistisch geprägte Musiker und geborene Bad Ischler wuchs in den Nachkriegswirren in einer armen Familie auf und kam über eine Mechanikerlehre zum Blues. Erst gab es eine Platte von Elvis Presley, dann folgte 1963 die erste Gitarre. Das Spielen brachte er sich selbst bei.
Eine Heimat über alle Zeiten
Szenenwechsel in die Gegenwart. Der Film „Wiener Blues – The Loneliest Man In Town” wurde schon bei der Viennale bejubelt und ist ab sofort offiziell in den Kinos zu sehen. Das etablierte Regie-Duo Tizza Covi und Rainer Frimmel inszenierte eine in sich ruhende, fast schon beängstigend ereignislose Semi-Dokumentation, in der Cook sich selbst in seiner eigenen Wohnung spielt. Dort lebten schon seine Eltern seit 1935, direkt danach er selbst bis heute und darüber hinaus. „Der Vermieter des Hauses ist ein Fan von mir und meiner Musik und im Keller bei uns gab es lange eine Waschküche, die etwa 150 Jahre nicht mehr benützt wurde“, erzählt Cook im Gespräch mit der „Krone“, „als er das Haus renoviere, hat er mir den Keller hergerichtet und zum Studio umfunktioniert. Inklusive Rigipswände, schalldichter Fenster und einer Bandschutztür – verlangt hat er von mir dafür gar nichts.“
Während Cook, geboren als Alois Koch, dort im realen Leben seinen ursprünglichen Gitarrenblues auf einem einfachen Vierspurgerät aufnimmt oder alte Platten von Big Mama Thornton oder Robert Johnson auflegt, ist sein Zuhause in der filmischen Umsetzung in Gefahr. Die Hauseigentümer wollen es abreißen und gewinnbringend neu bauen, also müssen die alten Mieter raus. Cook wehrt sich mit Leidenschaft und stoischer Ruhe gegen die Delogierung und muss sich gegen so manch sinistre Gestalten (u.a. Rechtsanwalt Werner Tomanek) in Stellung bringen. Während er den Kampf gegen die Gentrifizierung zusehends zu verlieren scheint, sieht man ihn das Alltagsleben meistern. Wie er sich zu Hause auf Weihnachten vorbereitet, wie er auf ein Seiterl Bier zum Wirten ums Eck geht oder vor einer halben Handvoll Fans in einer kleinen Blues-Kaschemme live spielt. Die hier gezeigte Einsamkeit ist aber keine deprimierende und schwere, sondern eine, die mit Selbstironie und Selbstsicherheit einhergeht. Im Angesicht des drohenden Endes der Miete überlegt Cook, sich ein One-Way-Ticket nach Amerika zu kaufen – denn gerade dort war der amerikanischste Nicht-Amerikaner, der den Blues spielt, noch nie.
Besser spät als nie
Dass Cook noch nie einen Fuß in die USA gesetzt hat ist genauso echt wie die Instrumente, Platten, Sammlungen und Requisiten, die im Film zu sehen sind. „Mein Haus steht noch immer und ich habe noch immer denselben Hausherrn“, schmunzelt Cook bei Schwarztee und Buttersemmerl im Café Weidinger, „ansonsten ist relativ viel so, wie es im echten Leben ist.“ Melancholie und Humor geben sich die Hand. Die Bilder sind so ruhig gehalten, wie Cooks Leben im fortgeschrittenen Alter vor sich geht. Über die späte Popularität kann der Vollblutmusiker schmunzeln. „Es ist sehr schön, dass das gerade so passiert. Es hätte aber auch schon vor 30 oder 40 Jahren so sein können.“ Dass aus Cook kein musikalischer Kapazunder wurde, liegt mitunter auch an ihm selbst. In den 60er-Jahren wurde er einerseits schlecht beraten, andererseits stand er sich selbst im Weg. Eine Platte mit den britischen Kultmusikern Eric Clapton und John Mayall aufzunehmen, sagte er einst nonchalant ab. „Es hat mich nicht interessiert, mich in einem psychedelischen Arrangement verwursten zu lassen.“
Gemeinhin wirft man dem liebenswerten und aus der Zeit gefallenen Künstler Sturheit vor. Bei dieser Zuschreibung fällt seine Replik schnell vehement aus: „Ich muss immer wieder den Unterschied zwischen Sturheit und Überzeugung darlegen. Ein Mensch, der von etwas überzeugt ist, kann zugeben, dass er da und dort irrt. Ich schaue mir die Dinge an und wenn etwas nicht stimmt, dann kann ich das ändern. Ein sturer Mensch hat Angst vor Gesichtsverlust und bleibt eben stur bei seiner Meinung.“ Wer mit Cook ein Zwiegespräch führt, kommt an der Historie des Blues nicht vorbei. Bis ins letzte Detail hat er die Geschichte und Protagonisten studiert, der Terminus Leidenschaft wird dieser Liebe dazu nicht gerecht, so ausufernd wird sie zelebriert. „Bis zum 15. Lebensjahr hatte ich mit Musik überhaupt nichts am Hut – danach gab es nichts mehr anderes.“
Kein Fan von Onkel Donald
In „Wiener Blues – The Loneliest Man In Town“ bleibt offen, ob es der Protagonist im hohen Alter doch einmal in die Wiege seiner Passion schafft. Beim Gespräch hat man auch im echten Leben das drängende Gefühl, dass sich Cook bei der Verwirklichung derart großer Träume selbst der größte Feind ist. „Früher hat es sich nie ergeben. Zuerst waren meine Eltern krank und ich musste aufs Geschäft schauen. Dann habe ich meine zweite Lebensgefährtin kennengelernt und die Wohnung eingerichtet. Und das Amerika von Onkel Donald (Trump – Anm. d. Verf.) ist nicht mehr meines“. Dass die Demokraten derzeit wieder am Vormarsch sind, mag Cook trösten. Ob er mit bald 82 wirklich noch dort ankommen wird, bleibt offen. „Es gibt einen österreichischen Elvis-Fanclub. Sie fahren jedes Jahr nach Memphis und hätten mich dort gerne als Guide. Würden mir den ganzen Trip sogar bezahlen. Sie träumen davon, dass ich im Sun Studio, wo auch Elvis immer war, etwas aufnehme.“ Und woran kann es dann noch scheitern? „Meine jetzige Lebensgefährtin hat Angst um mich, weil ich 2002 einen schweren Herzinfarkt hatte. Ich bekam drei Bypässe, wovon nur noch einer funktioniert. Ich bin halt nicht mehr so ausdauernd wie früher.“
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