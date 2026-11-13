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Serbien gegen Deutschland ab 20.45 Uhr LIVE

Fußball International
13.11.2026 05:40
DFB-Teamchef Jürgen Klopp mit Florian Wirtz
DFB-Teamchef Jürgen Klopp mit Florian Wirtz(Bild: AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fünfter Spieltag in der Nations League: In Gruppe 2 der Liga A muss Deutschland in Serbien bestehen. Mit sportkrone.at sind Sie ab 20.45 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

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Hier gibt es den Liveticker:

Bei den noch punktlosen Serbien ist das DFB-Team Favorit, hat sich selbst aber auch noch nicht mit Ruhm bekleckert: Fünf Punkte aus vier Spielen bedeuten Rang drei hinter den Niederlanden und Griechenland (jeweils acht Punkte).

Wegen rassistischer Vorfälle bei zwei früheren Partien von Seiten der serbischen Fans wurde der Verband mit einer UEFA-Strafe belegt und muss das Heimspiel gegen Deutschland ohne Zuschauer bestreiten.

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