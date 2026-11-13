Liebesgrüße aus Peking

Westliche Sicherheitsbehörden sind überzeugt: Chinas langer Arm greift nach dir, sei es automatisch aus den Daten deines chinesischen Autos oder sei es über einen Lockvogel wie mutmaßlich bei dem US-Technologiekönig Jensen Huang. Geboren in Taiwan, ist der Mann in der Lederjacke überdies Trumps Lieblingswunderkind mit direktem Zugang zum Präsidenten. Über die Firma Nvidia sitzt Huang auf Amerikas kostbarstem Datenschatz, den leistungsfähigsten Super-Chips – mit Ausfuhrverbot nach China.
Jetzt kommt die chinesische Geschäftsfrau Alice Huang (nicht verwandt) ins Spiel in der mutmaßlich heißesten Spionageaffäre des Jahrhunderts. Sie erregte durch plötzliche, milliardenschwere Chipeinkäufe bei Nvidia Huangs Aufmerksamkeit, die bald in Liebesbanden mündete.
Den Agenten des FBI stehen Schweißperlen auf der Stirn: Wie viele Geschäftsgeheimnisse, Baupläne für die Super-Chips, Vorhaben von Trump, sind schon über die Venusfalle nach Peking abgeflossen?
Das alles ist Stoff für einen Spionagethriller, den sich nicht einmal Hollywood ausdenken könnte. Es wirft überhaupt die Grundsatzfragen im Umgang mit China auf. Datenklau gehört zur Sammelwut des Regimes. Der Staat schaut überall hinein. Das gilt auch für Privatfirmen. Wenn der große Bruder anklopft, hast du zu liefern.
Es sollte Peking nicht gelingen, chinesische Zustände zur Norm für die Welt zu machen.
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