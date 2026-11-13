Liebesgrüße aus Peking

Das alles ist Stoff für einen Spionagethriller, den sich nicht einmal Hollywood ausdenken könnte. Es wirft überhaupt die Grundsatzfragen im Umgang mit China auf. Datenklau gehört zur Sammelwut des Regimes. Der Staat schaut überall hinein. Das gilt auch für Privatfirmen. Wenn der große Bruder anklopft, hast du zu liefern.