„Von Schweden können Österreicher viel lernen!“

Die Schweeeeeeeeeeden sind nicht nur ein harter Brocken im Fußball, wie es Kommentator Hans Huber einst beim Ländermatch 1997 formulierte. Nein, die Schweden sind auch ein Schwergewicht, wenn es um Innovation geht. Davon konnte sich diese Woche eine 15-köpfige Tiroler Delegation überzeugen.