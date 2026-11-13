Urlaubsschock: Taxler buchte 1400 statt 14 Euro ab

Für einen Linzer gab’s während eines Schiffsurlaubs in der Karibik eine böse Überraschung, als auf der Kreditkarte die hundertfache Belastung für eine Taxifahrt aufschien. Jetzt wird gestritten, ob er darauf sitzen bleibt. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs gibt ihm aber Hoffnung.
„Es ist außer Streit, dass der Linzer nicht 1400 Euro für die Taxifahrt zahlen wollte, nur 14 Euro“ – der Linzer Anwalt Michael Poduschka will am Bezirksgericht für Handelssachen Wien ein Urlaubs-Desaster ausbügeln.
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