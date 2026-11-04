Cupra Raval VZ: Ganz schön wild, der Kleine!

Fahrzit

Was für ein Kracher, der Cupra Raval Vz! Da holen die Spanier richtig viel Sport raus aus der braven VW-Plattform. Die ist so vernünftig und sparsam, dass sie sich trauen, extrabreite Sportreifen aufzuziehen. Damit geht er richtig gut ums Eck, liegt auch in schnellen Kurven satt und sicher, zerrt aber auf der Geraden bei Vollgas gern an der Lenkung, obwohl er mit seinem Sperrdifferenzial aus Kurven raus wie auf Schienen beschleunigt. Praktisch ist er auch, ein echter Lademeister, jedenfalls im Kofferraum. Aber auch an der Schnellladesäule ist er für einen Kleinwagen erstaunlich schnell. Er ist ein Top-Stadtauto, vor allem aber ist er ein Spaßbolzen für kundige Hände und Wirbelsäulen, die hart im Nehmen sind.