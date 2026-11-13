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Prämien für Ärzte: Mieses Geschäft mit dem Krebs

Kärnten
13.11.2026 05:00
Um betroffene Patienten besser beraten zu können, wurde in Kärnten im Klinikum ein eigener ...
Um betroffene Patienten besser beraten zu können, wurde in Kärnten im Klinikum ein eigener Verein gegründet. Wie dieser arbeitet, zeigt ein Strafprozess.(Bild: Gorodenkoff Productions OU)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Viele Fragen wirft ein Strafprozess in Kärnten auf: Angeklagt ist eine Mitarbeiterin der Krankenanstalten, die in einem Onkologie-Verein abkassiert haben soll. Das von Pharmafirmen stammende Geld sollte eigentlich Patienten zugutekommen, daher sorgen auch Prämien für Mediziner für Aufregung.

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„Wir reden nicht von 2,40 Euro Spenden für Zuckerln – sondern von mehr als einer halben Million Euro, die von der Pharmaindustrie gesponsert wurden“, stellt Richter Christian Liebhauser-Karl zu Verhandlungsbeginn klar.

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