Prämien für Ärzte: Mieses Geschäft mit dem Krebs

Viele Fragen wirft ein Strafprozess in Kärnten auf: Angeklagt ist eine Mitarbeiterin der Krankenanstalten, die in einem Onkologie-Verein abkassiert haben soll. Das von Pharmafirmen stammende Geld sollte eigentlich Patienten zugutekommen, daher sorgen auch Prämien für Mediziner für Aufregung.