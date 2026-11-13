The Thrill Seekers: „Du kannst Swing nicht faken“

„Krone“: Clara, du hast The Thrill Seekers gegründet, weil du in anderen Bands oft die einzige Frau warst. Gab es einen Moment, in dem du dir gedacht hast: Jetzt reicht’s, ich gründe meine eigene Frauenband?

Clara Montocchio: Ich glaube, alle Musikerinnen kennen dieses Gefühl. Die Musikszene ist leider noch immer nicht ausgeglichen. Ich spiele sehr gerne mit Männern, das ist überhaupt kein Problem. Aber mir ist immer häufiger aufgefallen, dass ich oft die einzige Frau in einer Band war. Der Gedanke, eine eigene Frauenband zu gründen, ist über längere Zeit in mir gewachsen und irgendwann habe ich ihn einfach umgesetzt.

Wie war das für euch, als ihr zum ersten Mal gemeinsam musiziert habt?

Madeleine Joel: Ich bin als Letzte zur Band gestoßen und kannte davor nur Victoria vom gemeinsamen Studium. Es war eine glückliche Fügung. Manchmal merkt man bei einer Band, dass noch etwas fehlt. Und irgendwann spürt man plötzlich, dass die richtigen Menschen zusammengefunden haben – Es ist anders als mit Männern (lacht).

Fünf Frauen, fünf unterschiedliche Persönlichkeiten. Herrscht bei euch immer Harmonie, oder können auch mal die Fetzen fliegen?

Clara: Es ist lustig, dass uns diese Frage immer wieder gestellt wird (lacht). Dahinter steckt ja schon ein gewisses Klischee, dass mehrere Frauen automatisch miteinander in Konflikt geraten. Im Gegenteil: In gemischten Bands hatte ich wesentlich mehr Konflikte als bei uns.

Madeleine: Ich glaube, uns Frauen wird diese Konkurrenz untereinander regelrecht eingetrichtert. Als müsste immer eine die Beste oder Schönste sein. Bei uns ist das überhaupt nicht so. Wir sind gut befreundet, verstehen uns und können auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung. Aber das Besondere ist, dass wir uns ehrlich füreinander freuen können und es keine Missgunst gibt