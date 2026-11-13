The Thrill Seekers: „Du kannst Swing nicht faken“

Mit schwungvollen Rhythmen und jeder Menge Frauenpower bringen The Thrill Seekers den Swing der 1940er-Jahre ins Hier und Jetzt. Das fünfköpfige Wiener Frauenensemble präsentierte vor wenigen Wochen sein Debütalbum „Hungry to Live“. Im „Krone“-Interview sprechen Gründerin und Sängerin Clara Montocchio und Saxofonistin Madeleine Joel über ihre Liebe zur Musik, alte Rollenbilder und große Träume.
Gute Laune, jede Menge Frauenpower und die Leidenschaft für Musik: Als Clara Montocchio und Madeleine Joel im „Krone“-Büro Platz nehmen, wird schnell klar, dass die beiden nicht nur die Liebe zum Jazz verbindet. Gemeinsam mit drei weiteren Musikerinnen bilden sie The Thrill Seekers, eine Wiener Swing-Band, die den Klang der 1930er- und 1940er-Jahre mit modernen Botschaften verbindet. Mit der Gründung ihrer Band und das vor wenigen Wochen erschienenen Debütalbum „Hungry to Live“ haben sich die fünf Frauen nun einen lang gehegten Traum erfüllt.
„Krone“: Clara, du hast The Thrill Seekers gegründet, weil du in anderen Bands oft die einzige Frau warst. Gab es einen Moment, in dem du dir gedacht hast: Jetzt reicht’s, ich gründe meine eigene Frauenband?
Clara Montocchio: Ich glaube, alle Musikerinnen kennen dieses Gefühl. Die Musikszene ist leider noch immer nicht ausgeglichen. Ich spiele sehr gerne mit Männern, das ist überhaupt kein Problem. Aber mir ist immer häufiger aufgefallen, dass ich oft die einzige Frau in einer Band war. Der Gedanke, eine eigene Frauenband zu gründen, ist über längere Zeit in mir gewachsen und irgendwann habe ich ihn einfach umgesetzt.
Wie war das für euch, als ihr zum ersten Mal gemeinsam musiziert habt?
Madeleine Joel: Ich bin als Letzte zur Band gestoßen und kannte davor nur Victoria vom gemeinsamen Studium. Es war eine glückliche Fügung. Manchmal merkt man bei einer Band, dass noch etwas fehlt. Und irgendwann spürt man plötzlich, dass die richtigen Menschen zusammengefunden haben – Es ist anders als mit Männern (lacht).
Fünf Frauen, fünf unterschiedliche Persönlichkeiten. Herrscht bei euch immer Harmonie, oder können auch mal die Fetzen fliegen?
Clara: Es ist lustig, dass uns diese Frage immer wieder gestellt wird (lacht). Dahinter steckt ja schon ein gewisses Klischee, dass mehrere Frauen automatisch miteinander in Konflikt geraten. Im Gegenteil: In gemischten Bands hatte ich wesentlich mehr Konflikte als bei uns.
Madeleine: Ich glaube, uns Frauen wird diese Konkurrenz untereinander regelrecht eingetrichtert. Als müsste immer eine die Beste oder Schönste sein. Bei uns ist das überhaupt nicht so. Wir sind gut befreundet, verstehen uns und können auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung. Aber das Besondere ist, dass wir uns ehrlich füreinander freuen können und es keine Missgunst gibt
Ihr verbringt viel Zeit miteinander, auf der Bühne, im Proberaum und auf Reisen. Was habt ihr voneinander gelernt?
Clara: Für mich als Sängerin ist es besonders spannend, auch die Perspektiven der anderen Instrumente in mein eigenes Musizieren einzubinden. Wir lernen sehr viel voneinander, aber auch menschlich. Je öfter wir gemeinsam auf Tour sind und viele Stunden in Zügen, Autos oder hinter der Bühne verbringen, desto besser lernen wir uns kennen.
Madeleine: Diese gegenseitige Inspiration ist unglaublich wertvoll.
Warum sind Frauen gerade im Jazz, etwa am Schlagzeug, Bass oder Saxofon, noch immer weniger sichtbar als Männer?
Madeleine: Das hat viel mit alten Rollenbildern zu tun. Früher wurde Frauen regelrecht vorgeschrieben, welche Instrumente sie spielen sollten. Klavier, Harfe oder Geige galten als angemessen, während Blasinstrumente wie das Saxofon als unsittlich angesehen wurden. Ich habe mich wissenschaftlich intensiv damit beschäftigt. Dabei gab es schon in den 1930er- und 1940er-Jahren unglaublich gute Saxofonistinnen und sogar ganze Frauenorchester. Nur wurden diese Musikerinnen in der Geschichtsschreibung kaum berücksichtigt.
Hat sich daran mittlerweile etwas verändert?
Madeleine: Natürlich gibt es heute mehr Frauen, die Saxofon, Schlagzeug oder Bass spielen. Aber diese alten Rollenbilder stecken noch immer in unseren Köpfen. Mädchen lernen häufig Geige oder Blockflöte, aber seltener Schlagzeug. Deshalb braucht es weibliche Vorbilder. Je öfter ein kleines Mädchen eine Frau am Schlagzeug oder Saxofon sieht, desto eher kann es sich vorstellen, selbst einmal dieses Instrument zu spielen
Seht ihr euch selbst als solche Vorbilder?
Clara: Ich denke im Alltag eigentlich nicht darüber nach. Aber wenn wir beispielsweise bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum auftreten, wie heuer beim Wiener Kultursommer, sieht man manchmal kleine Mädchen, die fasziniert stehen bleiben. Man merkt richtig, dass sie sich selbst in uns wiedererkennen und das ist wunderschön.
Madeleine: Ich sehe mich als Saxofonistin durchaus als Vorbild. Ich unterrichte auch Saxofon und habe noch immer mehr männliche als weibliche Schüler. Aber es kommen mittlerweile Mädchen zu mir, die sagen, dass sie mich spielen gesehen haben und das deshalb lernen möchten – also ja ich sehe mich als Vorbild.
Habt ihr selbst schon erlebt, dass man euch als Musikerinnen weniger zutraut als euren männlichen Kollegen?
Madeleine: Gerade bei Konzerten erleben wir immer wieder, dass Menschen überrascht sind. Oft sind es ältere Besucher, aber keineswegs nur Männer. Sie sind zunächst überrascht, überhaupt fünf Frauen auf der Bühne zu sehen, und dann noch einmal von der Energie, die wir musikalisch entwickeln. Dabei ist das für uns völlig selbstverständlich. Unsere musikalischen Fähigkeiten haben schließlich nichts mit unserem Geschlecht zu tun. Ich würde aber nicht unbedingt sagen, dass wir unterschätzt werden. Überraschung trifft es besser - wir wissen, was wir können, und brauchen dafür nicht ständig die Bestätigung von außen
Eure Musik erinnert an die 1930er- und 1940er-Jahre. Was fasziniert euch gerade an diesem Genre?
Clara: Ich finde, Jazz ist unglaublich nah am Leben. Einerseits gibt es feste Strukturen und Regeln, die man beherrschen muss. Andererseits kann man jederzeit daraus ausbrechen. Die Improvisation und die Freiheit spielen eine zentrale Rolle. Es ist wie ein musikalisches Gespräch.
Madeleine: Swing ist für mich ein Lebensgefühl. Es geht um Leichtigkeit, Energie und Beschwingtheit. Du kannst Swing nicht faken, entweder man trägt dieses Gefühl in sich oder nicht. Auf der Bühne merkt das Publikum sofort, ob die Musik wirklich swingt.
Das heißt Jazz war schon immer eure große musikalische Liebe?
Clara: Ich bin in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Meine Eltern waren beide in der Musik tätig, deshalb habe ich schon früh ganz unterschiedliche Stilrichtungen kennengelernt: Klassik, Oper, Jazz, Rock und Singer-Songwriter aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Als Jugendliche habe ich auch viel Alternative Rock gehört. Aber in meinen späten Teenagerjahren habe ich mich endgültig in den Jazz verliebt. Besonders Ella Fitzgerald hat mich damals unglaublich inspiriert.
Madeleine: Bei mir war es ähnlich. Ich habe mich mit 14 oder 15 Jahren in den Jazz verliebt. Mit 17 habe ich im Auto ganze Alben von Frank Sinatra laut aufgedreht. Während meine Mitschüler über die neuesten Popsongs gesprochen haben, habe ich Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan oder eben Sinatra gehört (lacht).
Euer Debütalbum trägt den Titel „Hungry to Live“, also „Hungrig aufs Leben“. Wonach seid ihr persönlich besonders hungrig?
Clara: Abgesehen davon, dass ich gutes Essen liebe, würde ich sagen: nach Glück. Ich glaube, dieses Streben nach Glück verbindet uns alle. Natürlich kann man nicht immer glücklich sein. Gerade wenn auf der Welt so viele Dinge passieren, die einem Sorgen machen, finde ich es wichtig, sich ganz bewusst Zeit zu nehmen, um das Leben zu genießen.
Madeleine: Ich bin vor allem hungrig auf Abenteuer. Das steckt ja auch in unserem Bandnamen The Thrill Seekers. Ich liebe Abwechslung und Überraschungen. Wenn ich heute noch nicht weiß, was nächste Woche auf mich zukommt, finde ich das aufregend. Ich mag keine Monotonie (lacht).
Wie ist denn „Hungry to Live“ entstanden?
Clara: Das war ein langer, kontinuierlicher Prozess. Als wir die Band gegründet haben, spielten wir zunächst keine eigenen Songs, sondern arrangierten bekannte Jazzstandards neu. Irgendwann begann ich, eigene Stücke im Swing-Stil zu schreiben, allerdings mit modernen Texten über Themen, die uns beschäftigen. Mit der Zeit wurden es immer mehr Songs, bis wir genug Material für ein Album hatten.
Wie habt ihr entschieden, welche Songs auf das Album kommen?
Clara: Das war eine Mischung. Wir haben viele Ideen gemeinsam gesammelt und besprochen. Die eigenen Songs stammen zwar alle von mir, aber der gesamte Prozess war sehr gemeinschaftlich.
Madeleine: Für uns war klar, dass Claras Kompositionen auf das Werk gehören. Sie schreibt großartige Songs. Gemeinsam haben wir dann überlegt, welche Coverversionen wir zusätzlich aufnehmen möchten.
Ihr habt für die Platte auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Wie schwierig war es, eure Fans um finanzielle Unterstützung zu bitten?
Clara: Ich hatte bereits bei meinem Soloalbum vor zwei Jahren eine solche Kampagne gemacht und mich dabei von anderen österreichischen Künstlerinnen inspirieren lassen. Wir haben in Österreich zwar eine gute Förderlandschaft, aber auch hier wird es zunehmend schwieriger. Ein Album zu produzieren kostet unglaublich viel Geld, besonders wenn man alle Beteiligten fair bezahlen möchte.
Das Schönste war, dass durch die Kampagne eine richtige Gemeinschaft entstanden ist. Wir haben nicht nur das benötigte Geld gesammelt, sondern unglaublich viel Unterstützung erfahren. Das war wirklich herzerwärmend und hat uns sehr bestärkt.
Madeleine: Wir haben dadurch neue Fans gewonnen, die uns jetzt folgen und zu unseren Konzerten sogar kommen.
Gibt es einen Song auf dem Album, der euch besonders am Herzen liegt?
Madeleine: Das ist schwierig, ich habe gleich drei Favoriten! „Hungry to Live“ gehört auf jeden Fall dazu. Und „My Best Friend“, ein Lied, das Clara über ihre beste Freundin geschrieben hat. Ich liebe diesen Song, besonders den Klang des Baritonsaxofons.
Wenn ihr euch mit einer berühmten Musikerin die Bühne teilen könntet, egal ob lebend oder verstorben, wer wäre das?
Clara: Für mich wäre das Cécile McLorin Salvant. Sie ist meine absolute Lieblingssängerin unter den heute aktiven Künstlerinnen. Mich fasziniert, dass sie nicht nur Sängerin, sondern durch und durch Künstlerin ist. Ihre Vielseitigkeit inspiriert mich unglaublich. Wenn ich einmal mit ihr auf der Bühne stehen dürfte, könnte ich glücklich sterben (lacht).
Madeleine: Bei den verstorbenen Künstlerinnen wäre es ganz klar Ella Fitzgerald. Keine andere swingt für mich so wie sie. Wenn ich ihre Musik höre, reißt mich das jedes Mal mit.
Mit eurem ersten Album geht ihr einen wichtigen Schritt. Wovon träumt ihr als Band noch?
Clara: Unser nächstes großes Ziel ist es, noch mehr Menschen mit unserer Musik zu erreichen und international häufiger aufzutreten. Wir spielen zwar bereits im Ausland, möchten unseren Wirkungskreis aber weiter vergrößern.
Madeleine: Wir möchten irgendwann auch ein Management und eine Konzertagentur haben, die uns unterstützen. Denn im Moment organisieren wir noch sehr viel selbst (lacht). Unser langfristiger Traum ist aber, dass wir mit 85 Jahren immer noch gemeinsam auf der Bühne stehen (lacht).
Wenn ihr auf die vergangenen Jahre zurückblickt: Worauf seid ihr besonders stolz?
Clara: Ganz klar auf unser Album. Ich bin unglaublich stolz auf uns und auf das gesamte Ergebnis. Die Musik, die CD, die Schallplatte, das Design - einfach alles. Es war wahnsinnig viel Arbeit und nicht immer leicht, aber gleichzeitig ein wunderschöner Prozess.
Madeleine: Ich bin stolz darauf, wie wir als Band zusammengewachsen sind. Trotz all der Arbeit und des Aufschwungs haben wir unseren Zusammenhalt bewahrt. Wir hatten noch nie einen ernsthaften Konflikt, können über alles reden und unterstützen uns gegenseitig.
Am 29. Jänner steht euer Konzert im Wiener Porgy & Bess auf dem Programm. Was erwartet das Publikum?
Clara: Wir haben zwei großartige Gäste dabei, an Trompete und Posaune. Normalerweise stehen wir zu fünft auf der Bühne, diesmal werden wir also zu siebt sein. Außerdem spielen wir Stücke, die wir bisher noch nie live präsentiert haben. Auch unsere langjährigen Fans dürfen sich deshalb auf einige Überraschungen freuen.
Und mit welchem Gefühl sollen die Menschen nach eurem Konzert nach Hause gehen?
Clara: Ich glaube, unsere Aufgabe als Musikerinnen ist es, bei den Menschen etwas auszulösen. Livemusik ist einfach etwas ganz Besonderes. Das lässt sich nicht damit vergleichen, zu Hause eine CD zu hören oder Musik zu streamen. Im besten Fall können die Menschen für eine kurze Zeit ihrem Alltag entfliehen und wieder mehr miteinander in Verbindung treten. Gerade in einer Zeit, in der soziale Medien, künstliche Intelligenz und die vielen schrecklichen Ereignisse auf der Welt dazu führen können, dass wir uns immer mehr zurückziehen, sind solche gemeinsamen Erlebnisse unglaublich wertvoll. Ich wünsche mir, dass die Menschen danach beflügelt nach Hause gehen.
Madeleine: Sie sollen sich beschwingt und leicht fühlen.
Tickets für den Auftritt des Jazz-Quintetts am 29. Jänner gibt´s direkt auf der Seite von Porgy & Bess ( www.porgy.at) – schnell sein lohnt sich.
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