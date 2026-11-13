„Er hat links geblinkt und ist rechts abgebogen“

Ronaldinho feiert am Sonntag nach über einem Jahrzehnt seine Profi-Rückkehr, will mit 46 Jahren für Ravenna sein 300. Karrieretor erzielen. Einer, der seine Zauberkünste hautnah erlebt hat, ist Österreichs U19-Teamchef Oliver Lederer. Er erinnert sich an einen ganz besonderen Abend in Paris.