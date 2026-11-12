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Gigant in der Krise

VW verdient nur noch zwölf Euro je verkauftem Auto

Wirtschaft
12.11.2026 17:34
Viele Autohersteller verdienen mehr als 1000 Euro pro Wagen. Bei VW ist es offenbar aufgrund ...
Viele Autohersteller verdienen mehr als 1000 Euro pro Wagen. Bei VW ist es offenbar aufgrund besonderer Umstände aktuell nur ein Bruchteil.(Bild: AFP/JENS SCHLUTER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der kriselnde deutsche Autobauer Volkswagen kommt einer Studie zufolge nur noch auf einen Gewinn von zwölf Euro je verkauftem Auto. Das Center of Automotive Management führt die schwache Profitabilität vor allem auf Sonderbelastungen zurück, die sich auf 8,7 Milliarden Euro summieren.

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Die Untersuchung wurde am Donnerstag veröffentlicht und ordnet die Lage des Konzerns in einem schwierigen Marktumfeld ein. Der Autobauer kämpft demnach mit geringen Margen, während der Branchendurchschnitt deutlich höher liegt.

Zitat Icon

Wenn der Gewinn fast sechsmal stärker sinkt als der Umsatz, ist das ein Alarmsignal für die Branche.

Stefan Bratzel, Direktor des CA. 142 / 160

Die bereinigte Marge von 3,8 Prozent zeige, dass Volkswagen seine Kostenbasis und die Ertragskraft weiter verbessern müsse, um eine längerfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Zwei Drittel der Unternehmen erwirtschaften weniger Gewinn 
In der gesamten Branche seien die Gewinne unter Druck. Im Durchschnitt kämen die Autobauer nach neun Monaten auf eine Rendite von 3,6 Prozent, im Vorjahr lag dieser Wert bei vier Prozent. Zwei Drittel der Unternehmen hätten weniger Gewinn erwirtschaftet. „Wenn der Gewinn fast sechsmal stärker sinkt als der Umsatz, ist das ein Alarmsignal für die Branche“, sagte Stefan Bratzel, Direktor des CAM. Die Transformation müsse stärker auf profitable Innovationen und effizientere Strukturen ausgerichtet werden.

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Im Branchenschnitt liegt der Studie zufolge der Gewinn je verkauftem Auto bei 1363 Euro, vor einem Jahr waren es noch 1409 Euro. Mercedes habe dabei seinen Gewinn je Auto um 31 Prozent auf 4198 Euro gesteigert, BMW verdiene mit 3059 Euro rund ein Drittel weniger als im Vorjahr. Überdurchschnittlich gut verdienten auch Toyota und General Motors. Tesla liege mit 1335 Euro knapp unter dem Branchendurchschnitt, Ford, BYD, Chery und Suzuki erwirtschafteten zwischen 994 und 1254 Euro. Die chinesischen Hersteller Geely, SAIC und Great Wall verdienten rund 700 Euro, die Opel-Mutter Stellantis gerade einmal 250 Euro.

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