VW verdient nur noch zwölf Euro je verkauftem Auto

Zwei Drittel der Unternehmen erwirtschaften weniger Gewinn

In der gesamten Branche seien die Gewinne unter Druck. Im Durchschnitt kämen die Autobauer nach neun Monaten auf eine Rendite von 3,6 Prozent, im Vorjahr lag dieser Wert bei vier Prozent. Zwei Drittel der Unternehmen hätten weniger Gewinn erwirtschaftet. „Wenn der Gewinn fast sechsmal stärker sinkt als der Umsatz, ist das ein Alarmsignal für die Branche“, sagte Stefan Bratzel, Direktor des CAM. Die Transformation müsse stärker auf profitable Innovationen und effizientere Strukturen ausgerichtet werden.