Mitternacht-Rowdys ruinieren Bio-Weizenfeld in NÖ

Landwirt Gerhard Hintermayer aus Neulengbach im Bezirk St. Pölten ist entsetzt: Sein frisch gesätes Feld wurde nachts zum „Driften“ missbraucht.
Was für manche offenbar ein nächtlicher Spaß ist, bedeutet für einen Landwirt jede Menge Ärger. Als Gerhard Hintermayer vergangenen Sonntag seine Felder begutachtete, sah er, dass sein frisch gesätes Weizenfeld wohl in der Nacht zuvor zur Rennstrecke wurde. „Vor vier Wochen erst habe ich Bioweizen gesetzt“, erzählt er. 25 Zentimeter tief hatten sich die Reifenspuren in Schlangenlinien in den Boden gegraben.
Haftpflichtversicherung deckt Vandalismus auf Feldern nicht ab
Da aber kein Autounfall auf dieser Straße in der Nacht zuvor bekannt war, konnte es sich nur um einen leichtsinnigen Spaß handeln. Er erstattete Anzeige gegen die unbekannten „Möchtegern-Rallyefahrer“, doch solche Fälle verlaufen meist im Sand. Auch die Haftpflichtversicherung kommt nicht auf: Sie deckt Vandalismusschäden nur an Gebäuden ab.
Junge Leute haben überhaupt keine Wertschätzung mehr für unsere Lebensmittel. Die entstehen nämlich nicht im Supermarkt.
Landwirt Gerhard Hintermayer
„Es geht mir auch gar nicht um den finanziellen Schaden – sondern darum, dass junge Leute überhaupt keine Wertschätzung mehr haben für unsere Lebensmittel“, ärgert sich der Landwirt. Und legt nach: „Die entstehen nämlich nicht im Supermarkt, sondern auf unseren Feldern!“
Zuspruch in sozialen Medien: „Die sollen das selbst reparieren“
In sozialen Medien machte er seinem Ärger Luft und bekam Hunderte Unterstützer: „Die sollten das alle mit der Hand selbst wieder reparieren“, hat ein Mann eine Idee. Es sei auch nicht das erste Mal gewesen, dass sein Feld einfach durchfahren wurde. „Nachsäen kostet im Endeffekt nur zehn Euro, aber die Zeit, Geduld und Sorgfalt, die man hineinsteckt, schätzen diese Leute einfach nicht!“
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.