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Mitternacht-Rowdys ruinieren Bio-Weizenfeld in NÖ

Niederösterreich
13.11.2026 05:00
Mitten in der Nacht fuhr jemand durch ein frisch angebautes privates Feld.
Mitten in der Nacht fuhr jemand durch ein frisch angebautes privates Feld.(Bild: Gerhard Hintermayer / Krone KREATIV)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Landwirt Gerhard Hintermayer aus Neulengbach im Bezirk St. Pölten ist entsetzt: Sein frisch gesätes Feld wurde nachts zum „Driften“ missbraucht. 

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Was für manche offenbar ein nächtlicher Spaß ist, bedeutet für einen Landwirt jede Menge Ärger. Als Gerhard Hintermayer vergangenen Sonntag seine Felder begutachtete, sah er, dass sein frisch gesätes Weizenfeld wohl in der Nacht zuvor zur Rennstrecke wurde. „Vor vier Wochen erst habe ich Bioweizen gesetzt“, erzählt er. 25 Zentimeter tief hatten sich die Reifenspuren in Schlangenlinien in den Boden gegraben.

Haftpflichtversicherung deckt Vandalismus auf Feldern nicht ab
Da aber kein Autounfall auf dieser Straße in der Nacht zuvor bekannt war, konnte es sich nur um einen leichtsinnigen Spaß handeln. Er erstattete Anzeige gegen die unbekannten „Möchtegern-Rallyefahrer“, doch solche Fälle verlaufen meist im Sand. Auch die Haftpflichtversicherung kommt nicht auf: Sie deckt Vandalismusschäden nur an Gebäuden ab.

Zitat Icon

Junge Leute haben überhaupt keine Wertschätzung mehr für unsere Lebensmittel. Die entstehen nämlich nicht im Supermarkt.

Landwirt Gerhard Hintermayer

„Es geht mir auch gar nicht um den finanziellen Schaden – sondern darum, dass junge Leute überhaupt keine Wertschätzung mehr haben für unsere Lebensmittel“, ärgert sich der Landwirt. Und legt nach: „Die entstehen nämlich nicht im Supermarkt, sondern auf unseren Feldern!“

Zuspruch in sozialen Medien: „Die sollen das selbst reparieren“
In sozialen Medien machte er seinem Ärger Luft und bekam Hunderte Unterstützer: „Die sollten das alle mit der Hand selbst wieder reparieren“, hat ein Mann eine Idee. Es sei auch nicht das erste Mal gewesen, dass sein Feld einfach durchfahren wurde. „Nachsäen kostet im Endeffekt nur zehn Euro, aber die Zeit, Geduld und Sorgfalt, die man hineinsteckt, schätzen diese Leute einfach nicht!“

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