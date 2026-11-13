Mitternacht-Rowdys ruinieren Bio-Weizenfeld in NÖ

Zuspruch in sozialen Medien: „Die sollen das selbst reparieren“

In sozialen Medien machte er seinem Ärger Luft und bekam Hunderte Unterstützer: „Die sollten das alle mit der Hand selbst wieder reparieren“, hat ein Mann eine Idee. Es sei auch nicht das erste Mal gewesen, dass sein Feld einfach durchfahren wurde. „Nachsäen kostet im Endeffekt nur zehn Euro, aber die Zeit, Geduld und Sorgfalt, die man hineinsteckt, schätzen diese Leute einfach nicht!“