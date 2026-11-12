Mercedes stoppt alle Investitionen in Deutschland

Mercedes-Benz verschärft seinen Sparkurs drastisch. Der Autobauer hat sämtliche weiteren Investitionen an seinen deutschen Standorten gestoppt und droht sogar mit Werksschließungen. Hintergrund sind festgefahrene Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern über eine Senkung der Arbeitskosten.
Während die deutsche Metallindustrie im Tarifstreit Warnstreiks auf 24 Stunden ausweitet, eskaliert der Streit über Kostensenkungen bei Mercedes-Benz.
Fronten verhärtet
Der deutsche Autobauer prüft die Option von Werksschließungen in Deutschland konkret, nachdem mit diesem Szenario zuvor bereits gedroht worden war. Das Unternehmen brauche in den Verhandlungen mit dem Betriebsrat über Zugeständnisse der Belegschaft eine Entscheidung, erklärte Personalvorständin Britta Seeger am Donnerstag.
„Derzeit ist diese nicht absehbar. Daher sind wir nun gezwungen, konkret und detailliert zu prüfen, welche Standorte wir uns in Deutschland noch leisten können“, sagte sie in einem internen Interview, das der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. Alle Investitionen in Deutschland legt der Vorstand zudem auf Eis.
Unsere Haltung ist eindeutig: Wenn wir von allen einen Beitrag erwarten, leisten auch wir unseren.
Mercedes-Personalvorständin Britta Seeger
Personalvorständin will Werksschließungen vermeiden
„Wir alle wollen Werksschließungen um jeden Preis vermeiden. Diese Option müssen wir nun aber leider konkreter weiterverfolgen“, sagte Seeger. Insgesamt betreibt Mercedes ein Dutzend Produktionsstandorte in Deutschland.
Vorstand fordert längere Arbeitszeiten
Der Vorstand fordert wegen des Gewinneinbruchs im Pkw-Geschäft, dass die Beschäftigten ohne Lohnausgleich länger arbeiten sollen. Im Gespräch waren 40 statt 35 Stunden. Für Betriebsrat und IG Metall ist das eine rote Linie, da die 35-Stunden-Woche eine zentrale Errungenschaft für die Gewerkschaft ist. Die Bedingungen, unter denen die Arbeitszeitverkürzung damals vereinbart worden sei, gebe es nicht mehr, argumentierte Seeger. Durch mehr Arbeitsstunden könne die Produktivität rasch steigen, ohne in Entgelte der Mitarbeitenden einzugreifen.
Allerdings will das Management auch an Sonderzahlungen, freiwillige Leistungen wie Ergebnisbeteiligung sowie tarifliche Bausteine wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld heran.
Mercedes will Arbeitskosten in Deutschland um 20 Prozent senken
Auf Betriebsversammlungen im Oktober hatte Mercedes-Produktionsvorstand Michael Schiebe bereits gewarnt, sollten die Arbeitnehmervertreter nicht mitziehen, könnten zwei deutsche Werke geschlossen werden. Vorstandschef Ola Källenius hatte kürzlich als Zielmarke für eine Senkung der Arbeitskosten in Deutschland 80 Prozent genannt – das Niveau in den USA. Schiebe ergänzte in dem Interview mit den beiden Vorständen, da trotz vieler Gespräche mit dem Betriebsrat keine Lösung erkennbar sei und die Kostenstrukturen aktuell zu hoch seien, habe der Vorstand beschlossen, alle weiteren Investitionen in deutsche Standorte zu stoppen. Neue Modelle würden ausschließlich im Ausland gefertigt, sollte keine Einigung gelingen. Die Arbeitsstunde sei bis zu fünfmal teurer als in Osteuropa. Dort baut Mercedes-Benz sein Werk in Ungarn aus.
Wettbewerb mit China setzt Mercedes-Benz zu
„Wir müssen jetzt handeln. Wir befinden uns in einem extrem anspruchsvollen Umfeld, geprägt von Zöllen, Preisdruck, schwächerer Nachfrage und intensivem Wettbewerb, insbesondere aus China“, erklärte Schiebe. Die Rendite bei Mercedes-Benz Cars sank im Lauf des Jahres immer weiter. Von Jänner bis September erzielte die Premiummarke mit dem Stern nur noch eine Rendite von 3,3 Prozent. „Unsere Gewinnwarnung und die Geschäftsergebnisse im dritten Quartal haben gezeigt, wie groß der Handlungsdruck ist.“
Seeger erklärte, auch der Vorstand werde finanziellen Verzicht leisten. Führungskräfte hätten schon bei zwei Entgeltrunden keine Erhöhung bekommen. „Unsere Haltung ist eindeutig: Wenn wir von allen einen Beitrag erwarten, leisten auch wir unseren.“
Harte Fronten in Lohnverhandlungen
Unter dem Druck der Krise, vor allem in der Autoindustrie, stehen auch in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie die Zeichen auf Konfrontation. Gerungen wird nicht nur um einige Prozente mehr Geld, sondern vor allem das Aufweichen von Tarifstandards, um die Arbeitskosten zu senken. Nach drei Verhandlungsrunden ohne Annäherung laufen in der kommenden Woche ganztägige Streiks an, vermutlich auch bei Mercedes-Benz. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall warnte, mehr als weitere 300.000 Jobs könnten gestrichen werden, nachdem seit 2019 schon 350.000 Arbeitsplätze weggefallen sind.
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