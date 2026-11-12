Mercedes stoppt alle Investitionen in Deutschland

Mercedes will Arbeitskosten in Deutschland um 20 Prozent senken

Auf Betriebsversammlungen im Oktober hatte Mercedes-Produktionsvorstand Michael Schiebe bereits gewarnt, sollten die Arbeitnehmervertreter nicht mitziehen, könnten zwei deutsche Werke geschlossen werden. Vorstandschef Ola Källenius hatte kürzlich als Zielmarke für eine Senkung der Arbeitskosten in Deutschland 80 Prozent genannt – das Niveau in den USA. Schiebe ergänzte in dem Interview mit den beiden Vorständen, da trotz vieler Gespräche mit dem Betriebsrat keine Lösung erkennbar sei und die Kostenstrukturen aktuell zu hoch seien, habe der Vorstand beschlossen, alle weiteren Investitionen in deutsche Standorte zu stoppen. Neue Modelle würden ausschließlich im Ausland gefertigt, sollte keine Einigung gelingen. Die Arbeitsstunde sei bis zu fünfmal teurer als in Osteuropa. Dort baut Mercedes-Benz sein Werk in Ungarn aus.