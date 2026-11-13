„Er ist biologisch mein Vater – aber nicht mehr!“ Ihr Papa Dennis Rodman wurde einst zur Basketball-Legende. Jetzt greift Tochter Trinity in den USA nach dem Fußball-Titel.
Zwei Tore, ein Assist – fast im Alleingang führte Trinity Rodman ihre Washington Spirit beim 4:1 über Portland in das Halbfinale der National Women‘s Soccer League.
Nach der Gala träumt die 24-Jährige, Meister (2021) und Olympiasiegerin, vom nächsten Titel. Am Samstag kommen die Utah Royals, das Endspiel steigt am 21. November. Immer wieder betont sie die Wichtigkeit ihrer Mutter Michelle Moyer: „Sie war es, die Fahrten zum Training organisierte, an der Seitenlinie stand und die Träume ihrer Kinder unterstützte.“
Entschuldigung der Legende
Ein Seitenhieb Richtung Dennis Rodman – der prominente Papa gewann fünf NBA-Meisterschaften, gilt als bester Rebounder seiner Generation: „Er ist zwar biologisch mein Vater, aber nicht mehr!“ Der Ex-Superstar entschuldigte sich öffentlich: „Sorry, dass ich nicht der Vater war, den du dir gewünscht hast. Aber ich habe es versucht, versuche es immer noch, werde niemals damit aufhören.“
Freundin von Tennis-Star
Finanziell ist Trinity, die Freundin von Tennis-Star Ben Shelton, nicht auf den Papa angewiesen: Bis 2028 verdient sie sechs Millionen Dollar, gilt als bestbezahlte Spielerin weltweit, dazu kommen etliche Werbe- und Model-Auftritte.
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