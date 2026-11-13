„Er ist biologisch mein Vater – aber nicht mehr!“

Entschuldigung der Legende

Ein Seitenhieb Richtung Dennis Rodman – der prominente Papa gewann fünf NBA-Meisterschaften, gilt als bester Rebounder seiner Generation: „Er ist zwar biologisch mein Vater, aber nicht mehr!“ Der Ex-Superstar entschuldigte sich öffentlich: „Sorry, dass ich nicht der Vater war, den du dir gewünscht hast. Aber ich habe es versucht, versuche es immer noch, werde niemals damit aufhören.“