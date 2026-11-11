Erste Megawatt-Ladestation Österreichs eröffnet

In fünf Minuten von zehn auf 70 Prozent Akkuladung, nach neun Minuten fast voll: BYD verspricht Ladezeiten wie beim Tanken. Jetzt haben die Chinesen in St. Pölten ihre erste österreichische Megawatt-Ladestation eröffnet. Bis Ende 2027 sollen bis zu 100 Standorte folgen.
Ein Elektroauto in fünf Minuten so weit aufladen, dass die nächste längere Etappe kein Problem ist? Was bisher nach Zukunftsmusik klang, soll jetzt auch in Österreich möglich werden. BYD hat am Mittwoch in St. Pölten seine erste österreichische Flash-Charging-Station eröffnet. Die Ladetechnik kann unter optimalen Bedingungen bis zu 1500 Kilowatt Leistung bereitstellen. Das ist ungefähr das Vierfache dessen, was die derzeit stärksten Schnellladesäulen anbieten. Allerdings gibt es einen Haken: Die Autos müssen mit diesen gewaltigen Strommengen auch umgehen können.
Die neue Technik hatte BYD bereits im Frühjahr vorgestellt und dabei mit geradezu unglaublichen Ladezeiten für Aufsehen gesorgt. In Verbindung mit der zweiten Generation der sogenannten Blade-Batterie soll sich der Ladestand innerhalb von nur fünf Minuten von zehn auf 70 Prozent erhöhen lassen. Nach neun Minuten sollen sogar 97 Prozent erreicht sein.
Und selbst bei minus 30 Grad verspricht BYD eine Aufladung von 20 auf 97 Prozent innerhalb von zwölf Minuten. Damit würde das Laden tatsächlich in jene Zeitregionen vorstoßen, die man bisher vom herkömmlichen Tankstopp kennt.
400-kWh-Akku für die Ladesäule
Bemerkenswert ist dabei auch die Technik hinter dem eigentlichen Ladeanschluss. Denn um kurzfristig Leistungen von mehr als einem Megawatt abgeben zu können, wäre normalerweise ein entsprechend kräftiger Netzanschluss notwendig. Und der ist teuer, aufwendig herzustellen und längst nicht überall herstellbar.
BYD umgeht dieses Problem mit einem Batteriespeicher direkt an der Ladestation. In St. Pölten hat er eine Kapazität von 400 kWh. Er wird mit vergleichsweise geringer Leistung aus dem Stromnetz geladen und kann seine Energie bei Bedarf ohne Verzögerung an ein angeschlossenes Fahrzeug abgeben.
Auf diese Weise lassen sich gewaltige Ladespitzen auch an Standorten realisieren, deren Netzanschluss beispielsweise nur 100 kW leistet. Allerdings ist die Energie im Pufferspeicher natürlich begrenzt. Kommen mehrere besonders ladehungrige Autos unmittelbar hintereinander, muss sich der Speicher zwischenzeitlich wieder auffüllen. Wie hoch die Ladeleistung dann ausfällt, hängt unter anderem vom Ladezustand des Speichers ab.
Die Leistung von bis zu 1500 kW ist außerdem das technische Maximum des Flash-Charging-Systems. Welche Spitzenleistung die konkrete Anlage in St. Pölten freigibt, wurde noch nicht veröffentlicht.
Die meisten Elektroautos sind zu langsam
Derzeit können die allermeisten Elektroautos mit solchen Ladeleistungen herzlich wenig anfangen. Selbst Fahrzeuge mit besonders leistungsfähiger 800-Volt-Technik liegen weit unter einem Megawatt.
Die extrem kurzen Ladezeiten ermöglichen erst die neue Blade Battery 2.0 und Fahrzeuge mit entsprechend leistungsfähiger Ladeelektronik. Als erstes für Europa vorgesehenes Modell soll der Denza Z9GT die Technik nutzen. Der elektrische Shooting Brake der BYD-Luxusmarke wird in Österreich für 2027 erwartet.
Die neue Ladestation besitzt allerdings CCS2-Anschlüsse und soll grundsätzlich auch Elektroautos anderer Marken offenstehen. Ein VW, BMW oder Hyundai kann dort also ebenfalls Strom beziehen, sofern die technischen Voraussetzungen erfüllt sind. Wie schnell das funktioniert, bestimmt vor allem die Ladefähigkeit des jeweiligen Autos.
Ein 150-kW-Auto wird durch eine 1500-kW-Ladesäule schließlich auch nicht zum Lade-Weltmeister.
Bis zu 100 Standorte in Österreich geplant
BYD will es jedenfalls nicht bei der Premiere in St. Pölten belassen. Nach einer Pilotphase sollen bis Ende 2027 bis zu 100 Flash-Charging-Standorte in Österreich entstehen. Derzeit befinden sich nach Unternehmensangaben bereits 40 bis 50 mögliche Standorte in Gesprächen.
Geplant sind Ladestationen bei ausgewählten BYD-Händlern, aber auch Kooperationen mit Tankstellenbetreibern, Ladeinfrastrukturunternehmen und Energieversorgern. Besonders wichtig sind dabei die großen Verkehrsachsen. Der integrierte Batteriespeicher eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, weil nicht überall ein neuer leistungsstarker Netzanschluss errichtet werden muss.
Das österreichische BYD-Netz umfasst inzwischen rund 60 Händlerpartner. Der erste Flash Charger steht beim Autohaus Göndle in St. Pölten.
Auch bei der Bezahlung will BYD auf einen möglichst unkomplizierten Zugang setzen. Vorgesehen sind die Zusammenarbeit mit etablierten Ladekartenanbietern und eine Abrechnung nach tatsächlich geladenen Kilowattstunden. Was eine Kilowattstunde an der neuen Station kosten wird, hat das Unternehmen allerdings noch nicht bekannt gegeben.
Laden wie Tanken – bald wirklich?
Mit seiner Flash-Charging-Offensive greift BYD eines der letzten großen Argumente gegen Elektroautos an: die längeren Ladepausen auf der Fernstrecke. Gelingt es, die angekündigten Geschwindigkeiten auch im Alltag zuverlässig bereitzustellen, könnte das die Nutzung von Elektroautos erheblich verändern.
Allerdings müssen die Flashcharger dann auch direkt an den Routen liegen – und keinen Umweg von zehn Minuten erfordern, wie bei der Premieren-Ladestation.
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