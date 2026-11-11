Erste Megawatt-Ladestation Österreichs eröffnet

Ein Elektroauto in fünf Minuten so weit aufladen, dass die nächste längere Etappe kein Problem ist? Was bisher nach Zukunftsmusik klang, soll jetzt auch in Österreich möglich werden. BYD hat am Mittwoch in St. Pölten seine erste österreichische Flash-Charging-Station eröffnet. Die Ladetechnik kann unter optimalen Bedingungen bis zu 1500 Kilowatt Leistung bereitstellen. Das ist ungefähr das Vierfache dessen, was die derzeit stärksten Schnellladesäulen anbieten. Allerdings gibt es einen Haken: Die Autos müssen mit diesen gewaltigen Strommengen auch umgehen können.