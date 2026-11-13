Rückschlag für Infantino: Gericht weist Anträge ab

Die UEFA hatte im August einen entsprechenden Antrag in den USA eingereicht, um ein Strafverfahren gegen Infantino in der Schweiz einleiten zu können. Dagegen wollte sich die FIFA mit ihrem Antrag wehren – obwohl sie, wie die US-Richterin in ihrer Begründung festhielt, gar nicht Verfahrenspartei ist, sondern eben Infantino.