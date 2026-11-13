Schnee im Anmarsch: Jetzt wird es ungemütlich

Der Freitag startet in weiten Teilen Österreichs alles andere als freundlich. Bereits in der Früh regnet oder schneit es vielerorts. Besonders vom Salzkammergut ostwärts könnte es dabei auch in tieferen Lagen weiß werden. Hier sinkt die Schneefallgrenze vorübergehend auf rund 600 Meter. In den Südalpen bleibt sie dagegen teilweise oberhalb von 1500 Metern.