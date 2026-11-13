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Schnee im Anmarsch: Jetzt wird es ungemütlich

Wetter
13.11.2026 05:00
Besonders vom Salzkammergut ostwärts könnte es dabei auch in tieferen Lagen weiß werden. Hier ...
Besonders vom Salzkammergut ostwärts könnte es dabei auch in tieferen Lagen weiß werden. Hier sinkt die Schneefallgrenze vorübergehend auf rund 600 Meter.(Bild: WoodHunt - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Winter meldet sich in Österreich zurück! Am Freitag wird es nicht nur nass und windig sondern auch die Schneefallgrenze sinkt stellenweise bis auf 600 Meter. Dazu gehen die Temperaturen deutlich zurück. Immerhin: Im Laufe des Tages zeigt sich von Nordwesten her wieder häufiger die Sonne.

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Der Freitag startet in weiten Teilen Österreichs alles andere als freundlich. Bereits in der Früh regnet oder schneit es vielerorts. Besonders vom Salzkammergut ostwärts könnte es dabei auch in tieferen Lagen weiß werden. Hier sinkt die Schneefallgrenze vorübergehend auf rund 600 Meter. In den Südalpen bleibt sie dagegen teilweise oberhalb von 1500 Metern.

Stürmische Böen mit bis zu 80 km/h
Neben Regen und Schnee macht sich auch der Wind bemerkbar. Vor allem im Osten und in höheren Lagen frischt der Nordwestwind kräftig auf. Im Burgenland sind laut Prognose sogar Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h möglich.

Auch die Temperaturen lassen wenig Freude aufkommen. Mehr als zwei bis zehn Grad sind am Freitag meist nicht drinnen. Auf 2000 Metern kühlt es sogar auf minus zwei bis minus sechs Grad ab.

Am Freitag wird es wieder milder
Im Laufe des Freitags beruhigt sich das Wetter allmählich. Regen und Schneefall klingen größtenteils ab, von Nordwesten her lockern die Wolken zunehmend auf.

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