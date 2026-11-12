Am Sonntag bekommt selbst DJ Ötzi ganz weiche Knie

Es gibt Künstler, die träumen nur davon. Und dann gibt es welche, die es machen. Seit Jahren läuft DJ Ötzis Welthit „Hey Baby“ auch in den Stadien der US-amerikanischen Football-Liga NFL in Dauerschleife. Selbst beim Superbowl letztes Jahr, dem größten Sportereignis der Welt. Jetzt schließt sich für den Anton aus Tirol der Kreis.