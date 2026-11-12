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„Aufgeregt? Und wie!“

Am Sonntag bekommt selbst DJ Ötzi ganz weiche Knie

Adabei Österreich
12.11.2026 20:00
DJ Ötzi steht kurz vor seinem Auftritt vor einem Millionenpublikum. Wie sich selbst ein alter ...
DJ Ötzi steht kurz vor seinem Auftritt vor einem Millionenpublikum. Wie sich selbst ein alter Hase wie er fühlt, erzählt er der „Krone“.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Es gibt Künstler, die träumen nur davon. Und dann gibt es welche, die es machen. Seit Jahren läuft DJ Ötzis Welthit „Hey Baby“ auch in den Stadien der US-amerikanischen Football-Liga NFL in Dauerschleife. Selbst beim Superbowl letztes Jahr, dem größten Sportereignis der Welt. Jetzt schließt sich für den Anton aus Tirol der Kreis.

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Am Sonntag steht die bayerische Landeshauptstadt München Kopf. Denn beim sogenannten „NFL Munich Game“ treffen zwei absolute Top-Teams der US-amerikanischen Footballliga NFL in der Allianz Arena (hier spielt normalerweise der FC Bayern München) aufeinander. Wenn man so will, ist es die europäische Antwort auf den Superbowl, das großen NFL-Finale, dass alljährliche unzählige Millionen von Menschen anschauen.

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