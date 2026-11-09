Pinkeln im Stehen oder Sitzen: Was ist gesünder?

Stehen oder sitzen? Die Frage, welche Position man(n) beim Urinieren einnehmen sollte, wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Neben hygienischen spielen dabei vor allem medizinische Aspekte eine Rolle. Doch ist aus medizinischer Sicht tatsächlich eine Pinkelposition der anderen vorzuziehen? Eine aktuelle Studie gibt Aufschluss.
Andere Länder, andere Sitten – auch beim Pinkeln. Nach einer Umfrage aus Japan aus dem Jahr 2020 urinieren dort bereits 70 Prozent aller Männer im Sitzen. Auch in Deutschland bevorzugen laut einer Umfrage aus dem Jahr 2023 rund 40 Prozent der Befragten immer die sitzende Position für das kleine Geschäft. Lediglich zehn Prozent pinkeln grundsätzlich im Stehen.
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