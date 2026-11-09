Der Cirque du Soleil kehrt zurück nach Wien!

Nach erfolgreichen Gastspielen in Salzburg und Graz bringt der Cirque du Soleil seine spektakuläre Insektenwelt „OVO“ im Frühjahr 2027 erneut nach Österreich. Von 28. April bis 2. Mai gastiert die gefeierte Show in der Wiener Stadthalle. Tickets sind im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at erhältlich.
Farbenprächtige Kostüme, atemberaubende Akrobatik und eine gehörige Portion Humor: Mit seiner fantasievollen Insektenwelt hat der Cirque du Soleil das Publikum in Salzburg und Graz begeistert. Wer das außergewöhnliche Bühnenspektakel verpasst hat, darf sich nun auf eine weitere Gelegenheit freuen. Von 28. April bis 2. Mai 2027 macht „OVO“ in der Wiener Stadthalle, Halle D, Station.
Der Titel „OVO“ bedeutet auf Portugiesisch „Ei“ – und genau ein solches steht im Mittelpunkt der turbulenten Geschichte. Ein mysteriöser Fund bringt die schillernde Insektenwelt gehörig durcheinander. Grillen schnellen auf Trampolinen in schwindelerregende Höhen, eine Spinne verblüfft mit ihrer Beweglichkeit und zwischen einer Marienkäferdame und einem quirligen Fliegenmann bahnt sich eine ungewöhnliche Romanze an.
Spektakuläre Artistik, humorvolle Clownerie, mitreißende Musik und fantasievolle Kostüme verschmelzen dank 53 Akrobaten und Musikern zu einem ebenso rasanten wie kurzweiligen Bühnenerlebnis, das weltweit bereits mehr als zehn Millionen Menschen in 47 Ländern in seinen Bann gezogen hat.
CIRQUE DU SOLEIL – OVO
Eine schillernde Insektenwelt voller Überraschungen, atemberaubender Akrobatik, mitreißender Musik und jeder Menge Humor wartet auf euch!
Wiener Stadthalle | Halle D
28. April – 2. Mai 2027
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