Der Cirque du Soleil kehrt zurück nach Wien!

Farbenprächtige Kostüme, atemberaubende Akrobatik und eine gehörige Portion Humor: Mit seiner fantasievollen Insektenwelt hat der Cirque du Soleil das Publikum in Salzburg und Graz begeistert. Wer das außergewöhnliche Bühnenspektakel verpasst hat, darf sich nun auf eine weitere Gelegenheit freuen. Von 28. April bis 2. Mai 2027 macht „OVO“ in der Wiener Stadthalle, Halle D, Station.