Aus! Glasner-Nachfolger muss schon wieder gehen

Kurzes Vergnügen! Nach gerade einmal vier Monaten neigt sich Pierre Sages Zeit als Trainer von Crystal Palace offenbar schon wieder dem Ende zu. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, haben die „Eagles“ beschlossen, den Nachfolger von Erfolgscoach Oliver Glasner zu entlassen.
Mit gerade einmal sieben Punkte aus den ersten zehn Liga-Spielen findet sich Crystal Palace am Ende der Tabelle wieder, die letzten vier Premier-League-Spiele haben die Londoner allesamt verloren.
Weit entfernt von Titel
Ein Horror-Start für die in den letzten Jahren erfolgsverwöhnten „Eagles“. Drei Titel (FA Cup, Community Shield, Conference League) gewann Crystal Palace unter Glasner, von vergleichbaren Erfolgen ist der Traditionsklub aktuell meilenweit entfernt.
Entsprechend dürften nun auch die Klub-Bosse ihr Vertrauen in Sage verloren haben, der Franzose wird sich wohl schon bald nach einem neuen Job umsehen müssen. Offiziell bestätigt wurde die Trennung vom Verein bislang nicht ...
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