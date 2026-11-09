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Video zeigt Schlangen

Kaum offen, schon voll: Wien stürmt Adventmärkte

Wien
09.11.2026 14:33
Porträt von Martina Münzer-Greier
Von Martina Münzer-Greier

Im Osten Österreichs ist das Rennen um Weihnachten eröffnet: Vor der imperialen Kulisse von Schloss Schönbrunn wartet ein Winter-Wonderland – das nur mit viel Geduld genossen werden kann. Denn schon Anfang November bilden sich lange Schlangen, ein Stand ist besonders beliebt.

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Sonntagabend, Stau vor Schönbrunn, der große Parkplatz ist ausgebucht und von der U-Bahn-Station ziehen Menschenmassen Richtung Schloss. Gemeinsames Ziel: der Christkindlmarkt. Es herrscht ein buntes Sprachgewirr. Doch es marschieren nicht nur die Touristen zum Ehrenhof, dem Platz vor dem Schloss, der mit seiner weihnachtlichen Glitzerwelt, inklusive Eislaufplatz, Klein und Groß anlockt.

Wer gebrannte Mandeln will, braucht in Schönbrunn viel Geduld.
Wer gebrannte Mandeln will, braucht in Schönbrunn viel Geduld.(Bild: Martina Münzer, Krone KREATIV)
(Bild: Martina Münzer)

Ansturm auf gebrannte Mandeln
Auch die Wiener sind auf den Beinen, stehen Schlange vor den Gastrohütten. Bei Kulinarik und Preisgestaltung zeigen die Standler viel Kreativität. An einem Kiosk wird ein Asteroidenpunsch um sechs Euro ausgeschenkt, woanders duftet der Sisi-Punsch um 7,50 Euro. Lange Schlangen bilden sich bei der Kulinarik: Ein Backhendl-Cheeseburger um 10,50 Euro verspricht Luxus-Fastfood.

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Trotzdem darf vor den ehemaligen kaiserlichen Gemächern ein Hauch von Nostalgie nicht fehlen. So wird ausgefallenes Kunsthandwerk angeboten. 

Im Zentrum Wiens ist selbst die Kirche bereits auf den frühen Zug des Weihnachtsstarts aufgesprungen: Vor dem Stephansdom wartet seit dem Wochenende ein kleiner, besinnlicher Christkindmarkt. Und auch hier: Von Besinnlichkeit keine Spur, lange Schlangen und dichtes Gedränge um die Hütten.

Lebkuchen schon im August
Insgesamt startet Weihnachten immer früher: Jeder zehnte Österreicher vernascht laut einer Analyse von YouGov bereits im August Weihnachtsgebäck. Beliebtester Klassiker bleibt Lebkuchen. 

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