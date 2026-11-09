Kaum offen, schon voll: Wien stürmt Adventmärkte

Im Osten Österreichs ist das Rennen um Weihnachten eröffnet: Vor der imperialen Kulisse von Schloss Schönbrunn wartet ein Winter-Wonderland – das nur mit viel Geduld genossen werden kann. Denn schon Anfang November bilden sich lange Schlangen, ein Stand ist besonders beliebt.
Sonntagabend, Stau vor Schönbrunn, der große Parkplatz ist ausgebucht und von der U-Bahn-Station ziehen Menschenmassen Richtung Schloss. Gemeinsames Ziel: der Christkindlmarkt. Es herrscht ein buntes Sprachgewirr. Doch es marschieren nicht nur die Touristen zum Ehrenhof, dem Platz vor dem Schloss, der mit seiner weihnachtlichen Glitzerwelt, inklusive Eislaufplatz, Klein und Groß anlockt.
Ansturm auf gebrannte Mandeln
Auch die Wiener sind auf den Beinen, stehen Schlange vor den Gastrohütten. Bei Kulinarik und Preisgestaltung zeigen die Standler viel Kreativität. An einem Kiosk wird ein Asteroidenpunsch um sechs Euro ausgeschenkt, woanders duftet der Sisi-Punsch um 7,50 Euro. Lange Schlangen bilden sich bei der Kulinarik: Ein Backhendl-Cheeseburger um 10,50 Euro verspricht Luxus-Fastfood.
Trotzdem darf vor den ehemaligen kaiserlichen Gemächern ein Hauch von Nostalgie nicht fehlen. So wird ausgefallenes Kunsthandwerk angeboten.
Im Zentrum Wiens ist selbst die Kirche bereits auf den frühen Zug des Weihnachtsstarts aufgesprungen: Vor dem Stephansdom wartet seit dem Wochenende ein kleiner, besinnlicher Christkindmarkt. Und auch hier: Von Besinnlichkeit keine Spur, lange Schlangen und dichtes Gedränge um die Hütten.
Lebkuchen schon im August
Insgesamt startet Weihnachten immer früher: Jeder zehnte Österreicher vernascht laut einer Analyse von YouGov bereits im August Weihnachtsgebäck. Beliebtester Klassiker bleibt Lebkuchen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.