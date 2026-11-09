Kaum offen, schon voll: Wien stürmt Adventmärkte

Im Zentrum Wiens ist selbst die Kirche bereits auf den frühen Zug des Weihnachtsstarts aufgesprungen: Vor dem Stephansdom wartet seit dem Wochenende ein kleiner, besinnlicher Christkindmarkt. Und auch hier: Von Besinnlichkeit keine Spur, lange Schlangen und dichtes Gedränge um die Hütten.

Lebkuchen schon im August

Insgesamt startet Weihnachten immer früher: Jeder zehnte Österreicher vernascht laut einer Analyse von YouGov bereits im August Weihnachtsgebäck. Beliebtester Klassiker bleibt Lebkuchen.