Wegen regem Sexleben: Kein Geld nach Quadunfall

Es ist ein durchaus kurioses Urteil, das nicht nur verwundert, sondern auch empört: Der 21-jährige Thomas F. hatte im Sommer 2024 in Kitzbühel einen schweren Unfall mit einem ausgeliehenen Quad – der Zustand der Reifen war, gelinde gesagt, katastrophal. Schadensersatz bekommt der Wahl-Kärntner laut Erstgericht aber keinen. Schuld ist auch seine Sexualität ...