Dustin Hoffman hatte Affäre mit verheirateter Frau

„Das war‘s. Du wirst sterben“

Das Loch der Mündung erscheine einem in so einem Moment viel größer, als es eigentlich sei, erinnerte sich Hoffman. Er habe gedacht: „Das war‘s, das war‘s. Du wirst sterben – ich werde sterben.“ Und gleichzeitig habe er gewusst, dass er jetzt alles, wirklich alles tun würde, um zu überleben.