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Ehemann ausgerastet

Dustin Hoffman hatte Affäre mit verheirateter Frau

Society International
09.11.2026 14:07
Ein eifersüchtiger Ehemann wollte Dustin Hoffman erchießen!
Ein eifersüchtiger Ehemann wollte Dustin Hoffman erchießen!(Bild: Cindy Ord/Getty Images/AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dustin Hoffman ist in jungen Jahren schon einmal mit einer Schusswaffe bedroht worden und hat dabei Todesängste ausgestanden. „Ich hatte eine Affäre mit einer verheirateten Frau“, erzählte der Schauspieler und Regisseur in der jüngsten Folge des Podcasts „Conan O‘Brien Needs A Friend“.

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 Die Frau lud ihn demnach zu sich nach Hause ein, wo, wie sie glaubte, ihr Mann schon tief und fest schlief. „Da waren wir also und hatten so etwas wie ein kleines Festival“, sagte Hoffman.

Dann sei jedoch der Ehemann hereingekommen – mit einer Waffe. „Und er richtete sie auf mich. Und er sagte – ich erinnere mich, was er sagte: ,Raus hier, raus hier!‘“

Hollywoodstar Dustin Hofmann war in Todesangst vor einem eifersüchtigem Ehemann.
Hollywoodstar Dustin Hofmann war in Todesangst vor einem eifersüchtigem Ehemann.(Bild: AFP/JC OLIVERA)

„Das war‘s. Du wirst sterben“
Das Loch der Mündung erscheine einem in so einem Moment viel größer, als es eigentlich sei, erinnerte sich Hoffman. Er habe gedacht: „Das war‘s, das war‘s. Du wirst sterben – ich werde sterben.“ Und gleichzeitig habe er gewusst, dass er jetzt alles, wirklich alles tun würde, um zu überleben.

Wie Hoffman schließlich davonkam, blieb unbekannt, denn in dem Podcast wurde nach diesen Erinnerungen unvermittelt das Thema gewechselt.

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